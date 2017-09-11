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На трассе Минск - Витебск маршрутка с пассажирами врезалась в МАЗ

12.09.2017 09:38 — Разное | Tut.by  
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Серьезная авария с участием маршрутки и МАЗа произошла 11 сентября, в 05.15, в Лепельском районе. Об этом сообщил представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.


Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

По предварительной информации, 33-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (маршрутное такси) ехал по трассе М3 Минск — Витебск. На 168-м километре дороги он отвлекся от управления и совершил столкновение с попутным МАЗом.

Кроме водителя, в микроавтобусе ехали 15 пассажиров. Один из них, 36-летний житель Гродно, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал.


Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В ГАИ отметили, что на счету водителя маршрутки — 15 действующих административных правонарушений, из которых 9 связаны с нарушениями скоростного режима.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В ГАИ отметили, что на счету водителя маршрутки - 15 действующих административных правонарушений, из которых 9 связаны с нарушениями скоростного режима.

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