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Видеофакт: как встречали Лукашенко в Индии

12.09.2017 09:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко находится в Индии с двухдневным официальным визитом. Встречали его на высшем уровне: президент Рам Натх Ковинд и премьер-министр Нарендра Моди.

Церемония встречи Лукашенко опубликована на YouTube-канале его индийского коллеги. Видно, что прошла она торжественно: с конницей, торжественным проходом по дорожке и ротой почетного караула.

Кроме Лукашенко в Индии сейчас находятся и многие члены белорусского правительства – они также присутствовали на церемонии, после чего познакомились с руководством принимающей страны.

 
 
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Торжественная церемония приветствия президента Беларуси Александра Лукашенко прошла в Нью-Дели на самом высоком уровне. Смотрите кадры встречи белорусского...

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