Видеофакт: как встречали Лукашенко в Индии

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится в Индии с двухдневным официальным визитом. Встречали его на высшем уровне: президент Рам Натх Ковинд и премьер-министр Нарендра Моди.

Церемония встречи Лукашенко опубликована на YouTube-канале его индийского коллеги. Видно, что прошла она торжественно: с конницей, торжественным проходом по дорожке и ротой почетного караула.

Кроме Лукашенко в Индии сейчас находятся и многие члены белорусского правительства – они также присутствовали на церемонии, после чего познакомились с руководством принимающей страны.