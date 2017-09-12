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Видеофакт: как встречали Лукашенко в Индии
12.09.2017 09:56 — Разное | Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко находится в Индии с двухдневным официальным визитом. Встречали его на высшем уровне: президент Рам Натх Ковинд и премьер-министр Нарендра Моди.
Церемония встречи Лукашенко опубликована на YouTube-канале его индийского коллеги. Видно, что прошла она торжественно: с конницей, торжественным проходом по дорожке и ротой почетного караула.
Кроме Лукашенко в Индии сейчас находятся и многие члены белорусского правительства – они также присутствовали на церемонии, после чего познакомились с руководством принимающей страны.
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Торжественная церемония приветствия президента Беларуси Александра Лукашенко прошла в Нью-Дели на самом высоком уровне. Смотрите кадры встречи белорусского...
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