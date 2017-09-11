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На ремонт спорткомплекса "Торпедо" в Могилеве "БЕЛАЗ" направит 1,2 млн рублей
Стадион «Торпедо» в Могилеве отремонтируют за счет «БЕЛАЗа». Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев и генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» подписали договор о направлении средств.
Перечень ремонтных мероприятий уже разработан. График поступления денег будет составлен так, чтобы каждый месяц было перечислено 300 тыс. рублей. Общая сумма составит 1,2 млн рублей, сказал Владимир Цумарев.
Стадион «Торпедо» был построен в 1960-м году. Он входит в состав одноименного спортивного комплекса, который раньше назывался «Кировец». В спорткомплексе есть стадион с футбольным полем с травяным покрытием размером 105×68 метров и вместимостью 3560 мест. Есть спортивный зал, теннисные корты, хоккейная коробка, волейбольная площадка, роликобежный стадион, лыжероллерная трасса, турники. Зимой на стадионе заливают каток.
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Каждый месяц будут перечислять по 300 тыс. рублей.
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