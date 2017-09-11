За 6 дней по Беларуси: NaviBand показала национальный колорит в новом клипе. Презентация TUT

Финалисты «Евровидения 2017» — белорусская группа NaviBand презентовала новый клип. Музыканты запечатлели воспоминание о своем лучшем моменте лета — празднике Ивана Купалы, который стал ключевым моментом видео, снятого на песню NaviBand «Бяжы».

Режиссером клипа стал молодой, но уже достаточно известный белорусский режиссер Кирилл Нонг — коренной минчанин с вьетнамскими корнями. В свои 27 он успел закончить обучение в Нью-Йоркской киноакадемии (New York Film Academy) и снять 3 фильма. Недавно один из них — «Работник года» — получил гран-при на 6-м фестивале мобильного кино velcom Smartfilm.

— Я давно испытывал желание показать белорусский национальный колорит, ее природу, традиции, краски. Хотелось снять что-то в меру простое, абстрактное, но с конкретной мыслью, идеей, — расказывает о задумке Кирилл Нонг. — Купала — праздник молодости, жизнеутверждающей энергии, необузданной, немного даже дикой. Время, когда древние мифы и легенды становятся обыденными, а обыденные вещи приобретают необычный, магический оттенок. Что-то похожее я уловил, прослушивая песню NaviBand.

— Еще в процессе обсуждения клипа, я катался по разным местам, выискивал подходящие локации, — говорит Кирилл. — Получилось поснимать в Полесье, недалеко от Нарочанского парка и в районе Налибокской пущи. Со всего съемочного процесса больше всего запомнилась река Припять. Полесье стало для меня открытием, один из тех случаев, когда расстраиваешься, что не получается даже наполовину передать красоту пейзажей.

По словам режиссера, за все 6 съемочных дней самой непростой сценой была кульминация с главным обрядом. Необходимо было собрать достаточное количество девушек и парней, найти каждому правильную одежду.

— Мы считаем «Бяжы» одной из самых главных и важных песен в творчестве NaviBand, — говорят о выборе песни для клипа Артем Лукьяненко и Ксения Жук. — Песня глубокая и очень атмосферная, поэтому мы решили усилить восприятие и снять на «Бяжы» клип. Мы уже приступили к записи нового альбома и этот клип — своеобразное подведение черты этапа альбома «Иллюминация» и переход на новый.

Автор песни Артем, саму же идею аранжировки воплотили группой. По словам музыкантов, после ее выхода в аккустической версии в альбоме «Сонцам сагрэтыя» люди очень часто просили спеть ее на концертах. Поэтому группа поработала над аранжировкой и в обновленном виде песня вошла в альбом Иллюминация.

— Честно можем признаться, что это самые интересные съемки, которые у нас были, — делятся впечатлениями Артем и Ксения. — Нам очень важно показать, что у нас в Беларуси есть невероятные места, которые могут вдохновлять, которыми мы гордимся. Природа — один из главных источников вдохновения для нас, поэтому мы чувствовали себя прекрасно.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 3 абонемента на любые 3 концерта XII Международного фестиваля Юрия Башмета в Минске.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».