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В Толочинском районе мотоциклист врезался в металлическое ограждение и погиб
В Толочинском районе насмерть разбился мотоциклист. Подробности смертельного ДТП
Авария произошла 11 сентября, в 19.00, на 90-м километре трассы Р25 Витебск — Сенно — Толочин возле деревни Монастырь. Здесь мотоциклист 1969 года рождения не справился с управлением при обгоне трактора, выехал на встречную полосу, а затем врезался в удерживающие перильные ограждения. После столкновения мотоцикл вылетел в кювет.
В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 22.20 умер.
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Авария произошла 11 сентября, в 19.00, на 90-м километре трассы Р25 Витебск - Сенно - Толочин возле деревни Монастырь.
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