В Толочинском районе мотоциклист врезался в металлическое ограждение и погиб

В Толочинском районе насмерть разбился мотоциклист. Подробности смертельного ДТП БЕЛТА рассказал представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла 11 сентября, в 19.00, на 90-м километре трассы Р25 Витебск — Сенно — Толочин возле деревни Монастырь. Здесь мотоциклист 1969 года рождения не справился с управлением при обгоне трактора, выехал на встречную полосу, а затем врезался в удерживающие перильные ограждения. После столкновения мотоцикл вылетел в кювет.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 22.20 умер.