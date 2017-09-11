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В Толочинском районе мотоциклист врезался в металлическое ограждение и погиб

12.09.2017 10:12 — Разное | Tut.by  
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В Толочинском районе насмерть разбился мотоциклист. Подробности смертельного ДТП БЕЛТА рассказал представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла 11 сентября, в 19.00, на 90-м километре трассы Р25 Витебск — Сенно — Толочин возле деревни Монастырь. Здесь мотоциклист 1969 года рождения не справился с управлением при обгоне трактора, выехал на встречную полосу, а затем врезался в удерживающие перильные ограждения. После столкновения мотоцикл вылетел в кювет.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 22.20 умер.

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла 11 сентября, в 19.00, на 90-м километре трассы Р25 Витебск - Сенно - Толочин возле деревни Монастырь.

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