Новые вертикальные машины Indesit стирают за 45 минут

Компания Indesit представила новую линейку стиральных машин с вертикальной загрузкой со специальными режимами, которые значительно сокращают длительность цикла без ущерба результату стирки. Об этом пишет ресурс bitprice.ru.





Новые стиральные машины Indesit оснащаются пятью короткими циклами стирки RapidWash, каждый из которых предназначен для конкретного типа ткани и поможет отстирать вещи всего за час.

Режим Turn&Wash разработан для одновременной стирки вещей из разных материалов. При температуре 30 °C стиральная машина очистит от загрязнений как изделия из хлопка, так и синтетики. Длительность цикла при этом составляет 45 минут.





Новая линейка стиральных машин Indesit состоит из нескольких моделей. Флагманский аппарат рассчитан на максимальную загрузку белья 6−7 кг и обеспечивает скорость отжима до 1200 оборотов в минуту. Класс энергоэффективности всех модификаций — A+++.





Кроме того, новые стиральные машины оснащаются цифровым дисплеем. На корпусе устройств также нанесены обозначения всех доступных режимов и функций. Представители компании особо отмечают улучшенную эргономичную ручку, которая работает по принципу Push&Open — крышку стиралок легко открыть, нажав на нее.

Цена на младшую модель в линейке составляет 20 990 российских рублей (порядка 355 долларов). Старшая модификация продается за 27 990 российских рублей (около 475 долларов).

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