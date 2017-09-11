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Ремейк советской комедии "Любовь и голуби" покажут в Минске с участием трех поколений артистов
20 ноября в Минске состоится показ комедии с уникальным актерским составом. Трогательную историю любви «
Простые сложности и простые радости деревенского жителя Василия неожиданно закончатся, когда он получит путевку на море. На курорте он познакомится с одинокой и интеллигентной дамой Раисой Захаровной, которая любит… голубей. А после они напишут письмо жене Василия, а потом Раиса Захаровна приедет к Надежде, жене Василия, и Василий уйдет от Раисы Захаровны и будет просить прощения у Надежды.
Полную сценическую версию пьесы по-новому расскажут актеры. Зрители впервые услышат смелые в отношении советской власти диалоги, часть которых не вошла в фильм. На сцене покажут другую историю — не совсем комедию в чистом виде, какой считается картина «Любовь и голуби».
В главной роли Надежды — Олеся Железняк, российская актриса театра и кино, которая стала популярной после успешного кинодебюта в фильме «Ландыш серебристый».
В роли Василия — Анатолий Журавлев, у которого, кстати, сбылась детская мечта — стать актером. Правда не сразу, Анатолий сначала получил филологическое образование, работал учителем русского языка и литературы и только после службы в армии поступил в Санкт-Петербургский театральный институт и по окончании служил в Театре комедии им. Н.Акимова. А позже перебрался в Москву, работал в знаменитой Табакерке, начал сниматься в кино. Для тех, кто помнит и любит сериал «День рождения Буржуя», Анатолий останется в памяти в роли Толстого.
В роли Раисы Захаровны зритель увидет Ольгу Прокофьеву — актрису Театра им. Вл. Маяковского. Ольга с красным дипломом окончила режиссерский факультет ГИТИС и получила приглашение работать сразу в двух московских театрах, выбрала «Маяковку», на сцену которого она выходит уже около тридцати лет. Ольга много снимается, известность получила сыграв роль Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня».
В других ролях не менее популярные актеры, которые представят зрителям новое прочтение известной истории: Раиса Рязанова — народная артистка РФ, лауреат Государственной премии, актриса театра О. Табакова (сыграно 219 ролей в кино); Михаил Жигалов — народный артист РФ, актер театра современник (сыграно более 150 ролей в кино); Иван Дубровский — актер театра и кино; Светлана Первушина — актриса театра на Малой Бронной.
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20 ноября в Минске состоится показ комедии "Любовь и Голуби". На сцене выступят Олеся Железняк, Анатолий Журавлев, Ольга Прокофьева, Михаил Жигалов и Раиса Рязанова.
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