20 ноября в Минске состоится показ комедии с уникальным актерским составом. Трогательную историю любви « Любовь и Голуби » покажут в исполнении трех поколений звезд российского театра и кино — Олеся Железняк, Анатолий Журавлев, Ольга Прокофьева, Михаил Жигалов и Раиса Рязанова не только сыграют, но и споют в КЗ «Минск» .





Простые сложности и простые радости деревенского жителя Василия неожиданно закончатся, когда он получит путевку на море. На курорте он познакомится с одинокой и интеллигентной дамой Раисой Захаровной, которая любит… голубей. А после они напишут письмо жене Василия, а потом Раиса Захаровна приедет к Надежде, жене Василия, и Василий уйдет от Раисы Захаровны и будет просить прощения у Надежды.

Полную сценическую версию пьесы по-новому расскажут актеры. Зрители впервые услышат смелые в отношении советской власти диалоги, часть которых не вошла в фильм. На сцене покажут другую историю — не совсем комедию в чистом виде, какой считается картина «Любовь и голуби».





В главной роли Надежды — Олеся Железняк, российская актриса театра и кино, которая стала популярной после успешного кинодебюта в фильме «Ландыш серебристый».

В роли Василия — Анатолий Журавлев, у которого, кстати, сбылась детская мечта — стать актером. Правда не сразу, Анатолий сначала получил филологическое образование, работал учителем русского языка и литературы и только после службы в армии поступил в Санкт-Петербургский театральный институт и по окончании служил в Театре комедии им. Н.Акимова. А позже перебрался в Москву, работал в знаменитой Табакерке, начал сниматься в кино. Для тех, кто помнит и любит сериал «День рождения Буржуя», Анатолий останется в памяти в роли Толстого.

В роли Раисы Захаровны зритель увидет Ольгу Прокофьеву — актрису Театра им. Вл. Маяковского. Ольга с красным дипломом окончила режиссерский факультет ГИТИС и получила приглашение работать сразу в двух московских театрах, выбрала «Маяковку», на сцену которого она выходит уже около тридцати лет. Ольга много снимается, известность получила сыграв роль Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня».





В других ролях не менее популярные актеры, которые представят зрителям новое прочтение известной истории: Раиса Рязанова — народная артистка РФ, лауреат Государственной премии, актриса театра О. Табакова (сыграно 219 ролей в кино); Михаил Жигалов — народный артист РФ, актер театра современник (сыграно более 150 ролей в кино); Иван Дубровский — актер театра и кино; Светлана Первушина — актриса театра на Малой Бронной.

Билеты на спектакль можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY .

Цена билетов от 20 до 140 рублей. Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 3 абонемента на любые 3 концерта XII Международного фестиваля Юрия Башмета в Минске.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».