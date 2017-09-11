В Беларуси продолжает сокращаться число безработных

В Беларуси продолжает снижаться число безработных, сообщили в Минтруда. На начало сентября нетрудоустроенными были 29 692 человека. Напомним, месяцем ранее безработными были 31,2 тысячи человек.

Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси составил 0,7% экономически активного населения.

На начало сентября вакансий было в центрах занятости 56 609.

(Будет дополнено.)