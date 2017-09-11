ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси продолжает сокращаться число безработных

12.09.2017 11:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси продолжает снижаться число безработных, сообщили в Минтруда. На начало сентября нетрудоустроенными были 29 692 человека. Напомним, месяцем ранее безработными были 31,2 тысячи человек.

Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси составил 0,7% экономически активного населения.

На начало сентября вакансий было в центрах занятости 56 609.

(Будет дополнено.)

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси продолжает снижаться число безработных, сообщили в Минтруда.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые России и США создадут самую низкую температуру за пределами Земли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика