|
В Беларуси продолжает сокращаться число безработных
В Беларуси продолжает снижаться число безработных, сообщили в Минтруда. На начало сентября нетрудоустроенными были 29 692 человека. Напомним, месяцем ранее безработными
Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси составил 0,7% экономически активного населения.
На начало сентября вакансий было в центрах занятости 56 609.
(Будет дополнено.)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси продолжает снижаться число безработных, сообщили в Минтруда.
|
Архив (Разное)
Комментарии