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Олимпийский чемпион, проведший более 800 матчей в НХЛ, сыграет в высшей лиге чемпионата Беларуси

12.09.2017 11:40 — Разное | Tut.by  
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Бывший защитник сборной СНГ и России Дарюс Каспарайтис заявлен под 11-м номером за литовскую «Энергию» и сыграет в высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею, сообщает belarushockey.com.

 

44-летний ветеран, олимпийский чемпион 1992 года в составе сборной СНГ, в сезоне-2009/10 завершил карьеру в составе питерского СКА в КХЛ. После чего пропустил три сезона и внезапно выразил желание сыграть за сборную Литвы. Для этого нужно было четыре года подряд играть в чемпионате Литвы (причем для зачета достаточно даже одного матча за каждый сезон). В результате за четыре сезона Каспарайтис провел семь матчей, и теперь твердо намерен сыграть на чемпионате мира в Каунасе в 2018 году в форме национальной команды Литвы.

Уроженец литовского Электреная в 1992 году был выбран клубом «Нью-Йорк Айлендерс» в 1-м раунде драфта НХЛ под 5-м номером. В его биографии — 863 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 163 (27+136) результативных баллов при 1379 штрафных минут и показателе полезности «+39». В Кубках Стэнли на его счету 83 поединка и 12 (2+10) очков при 107 минутах штрафа и показателе полезности «-9».

В НХЛ выступал за «Айлендерс», «Питтсбург», «Колорадо», «Рейнджерс».

Кроме олимпийского золота-1992 в составе сборной СНГ вместе с командой России завоевал серебро Олимпиады-1998 и бронзу Игр-2002.

В составе молодежной сборной СССР выиграл золото (1991/92) и серебро (1990/91) чемпионата мира.

Выступал также за московское «Динамо», казанский «Ак Барс» и питерский СКА.

 
 
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44-летний ветеран, олимпийский чемпион 1992 года в составе сборной СНГ, в сезоне-2009/10 завершил карьеру в составе питерского СКА в КХЛ.

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