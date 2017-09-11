Архитектурный совет не одобрил эксиз элитного дома напротив Музкомедии

В феврале 2017 года участок напротив Театра музкомедии продали за 375 тысяч долларов под строительство элитного дома. Сегодня предпроектные наработки постройки рассмотрели на городском архитектурно-градостроительном совете, который завернул предложенный вариант. Об этом пишет агентство « Минск-Новости ».





Напомним, несколько лет назад этот участок выделили компании Юрия Чижа «Трайпл», которая должна была построить на месте бараков на Мясникова гостиницу сети Holiday Inn — Holiday Inn Minsk. Планировалось, что строительство начнется в 2015 году и завершится через год. Но в итоге участок снова выставили на аукцион и зимой 2017-го продали за 750 тысяч рублей новому инвестору.





По мнению градостроителей, в этом месте напрашивался объект повышенной этажности, который мог бы стать высотным акцентом района. Но в итоге разработали градостроительный паспорт на возведение жилого дома высотой не более 50 метров. Такое ограничение диктовалось требованиями МЧС, поскольку более высокое строение в этой точке проблематично для обслуживания в случае чрезвычайных ситуаций.

Недавно инвестор вынес на обсуждение архитектурно-градостроительного совета предпроектные проработки этой территории. Он предложил построить «Жилищный комплекс повышенной комфортности с объектами социально-общественного назначения и подземной парковкой».





Как рассказал проектировщик, планируется, что здесь будут две 16-этажные части, объединенные двухуровневым стилобатом, в котором разместятся заведения общественного назначения. Под комплексом — двухуровневый паркинг. В доме могут расположиться 96 квартир, для них предусмотрены 195 парковочных мест (в основном подземных). Лифты доставят жителей сразу из паркинга на нужный этаж. Квартиры — 1−3-комнатные, а на верхних этажах — пентхаусы. К дому продуманы три въезда-выезда со стороны улицы Немиги, причем движение организовано так, чтобы исключить перемещение транспорта по придомовой территории.

Членов архитектурного совета смутили как нарочито яркие фасады комплекса, так и в целом вся композиция из двух одинаковых 16-этажек. Проектировщикам посоветовали уйти от агрессивной колористики фасадов, поработать над архитектурным обликом и рассмотреть здание в контексте всей существующей застройки.

— Ваш объект задает тон, поэтому нужен реальный фотомонтаж с разных точек, чтобы посмотреть, как он впишется, — порекомендовали члены совета.