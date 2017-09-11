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В России показали новейшие танки Т-90М и Т-80БВМ
Во время празднования «Дня танкиста» под Лугой на территории 33-го общевойскового полигона впервые широкой публике были показаны модернизированные танки Т-80БВМ и Т-90М. Фотографии танков
Он также отметил, что уральские конструкторы озадачились решением проблемы защиты погона башни Т-90М, прикрыв его металлической сеткой. Последняя очень похожа на сеточную защиту от РПГ для французского бронетранспортера VBCI.
Т-90М, или «изделие 188М», оснащен новой башней с кормовым бронированным модулем, в котором размещается часть основного боекомплекта, всесуточная автоматизированная СУО «Калина», динамическая защита нового поколения «Реликт», новая 125-мм пушка 2А82, современные средства связи, более мощный двигатель В-92С2Ф и другое оборудование.
Модернизация танков Т-80БВМ проводилась с учетом сирийского боевого опыта. Начальник главного автобронетанкового управления Александр Шевченко отметил, что в скором времени начнутся государственные испытания этого танка.
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Т-90М, или "изделие 188М", оснащен новой башней с кормовым бронированным модулем.
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