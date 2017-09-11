ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России показали новейшие танки Т-90М и Т-80БВМ

12.09.2017 12:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во время празднования «Дня танкиста» под Лугой на территории 33-го общевойскового полигона впервые широкой публике были показаны модернизированные танки Т-80БВМ и Т-90М. Фотографии танков выложил в своем блоге военный эксперт Алесей Хлопотов.


Т-90М.Фото: otvaga2004

Он также отметил, что уральские конструкторы озадачились решением проблемы защиты погона башни Т-90М, прикрыв его металлической сеткой. Последняя очень похожа на сеточную защиту от РПГ для французского бронетранспортера VBCI.

Т-90М, или «изделие 188М», оснащен новой башней с кормовым бронированным модулем, в котором размещается часть основного боекомплекта, всесуточная автоматизированная СУО «Калина», динамическая защита нового поколения «Реликт», новая 125-мм пушка 2А82, современные средства связи, более мощный двигатель В-92С2Ф и другое оборудование.


Т-80БВМ. Фото: otvaga2004

Фото: otvaga2004

Модернизация танков Т-80БВМ проводилась с учетом сирийского боевого опыта. Начальник главного автобронетанкового управления Александр Шевченко отметил, что в скором времени начнутся государственные испытания этого танка.

Читайте также: Шойгу покажут новейший танк «изделие 188М»

 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Т-90М, или "изделие 188М", оснащен новой башней с кормовым бронированным модулем.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Литовские таможенники починили компьютеры на границе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика