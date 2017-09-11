Парень из Мозыря построил в глухой деревне супербюджетный дом из соломы и глины и стал популярным видеоблогером. В перспективе он рассчитывает найти единомышленников и основать «поселение хоббитов». Пока же хозяин необычного строения с земляной крышей готовится провести в нем зиму в одиночестве. Как выглядит дом, построенный из бесплатных материалов, — в репортаже REALTY.TUT.BY.

Делай то, что нравится

Евгений Раевский теперь живет в поселке Мирный в Лельчицком районе — почти 400 километров от столицы. Последние километров 15 едем по лесной дороге. Грунтовка привела и закончилась в деревне, в которой даже главная улица заросла травой. Лишь в нескольких дворах еще есть признаки жизни. К калитке с надписью «Автолавка» вышла пожилая женщина. Спрашиваем, где найти Женю, который дом из соломы и глины построил:

— Так ён вунь там, за паваротам. Толькі машыну сваю адганіце, козы баяцца.





Дом, который мы искали, оказался совсем рядом, хотя с дороги его не увидишь. Он совсем не похож на деревенские хаты: приземистый, без углов и с поросшей травой крышей. Самая первая ассоциация — жилище хоббита.





У порога нас встречает Евгений, хозяин дома. Проходим внутрь, садимся пить чай с блинами. Жене 28 лет. Большую часть времени с 2011 года он проводит здесь, на строительстве.





— Сам я из Мозыря. Учился сначала в строительном техникуме, потом поступил в Брянскую академию строительства. В какой-то момент понял, что не хочу связывать свою жизнь со строительством квадратных домов из железобетона. Заниматься всю жизнь тем, что тебе не нравится, только ради денег не правильно.

Женя говорит, что ему всегда нравилось работать с самыми простыми природными материалами: деревом, камнем, глиной. Поэтому он заинтересовался экостроительством.

— В Германии активно строят саманные дома, есть целая лаборатория экспериментального строительства Кассельского университета, которая занимается вопросами экологического домостроения. Ее руководитель, Гернот Минке, по всему миру строит экодома. В том числе и в Беларуси. Тогда подумал: люди приезжают из Германии и строят нам дома. А мы сами не можем? Это же элементарно, глина под ногами. Тогда мы с другом решили построить два дома по родственным технологиям: из самана и глиночурки.

Под строительство начали подыскивать участок: желательно вдали от трасс, чтобы вокруг лес был. Посмотрели по карте — подходящее место было здесь, в Мирном, между Лельчицами и Мозырем.

Друзья купили два надела рядом по 25 соток. Денег на традиционное строительство в понимании большинства у них не было, зато было много энтузиазма и идей, которые хотелось реализовать. С самого начала строительства Женя завел свой блог в интернете, куда выкладывал отчеты этапов строительства. Теперь у него более 10 тысяч подписчиков.

Бюджет — чуть больше тысячи долларов

На фундамент не тратились — стены так и возвели на грунте. И ничего, вот уже 4 года прошло, даже трещин нет. Рядом с домом — яма. Это строительный карьер, в котором и добывались основные строительные материалы: песок и глина. За что пришлось заплатить, так это за третий «ингредиент» стен — солому. Сама по себе она стоила совсем копейки, дороже обошлась доставка — 60 долларов. Все эти компоненты товарищи смешивали с водой, месили и вручную выкладывали стены. Женя говорит, что если работать каждый день с утра и до вечера, то внешние стены можно «слепить» за месяц.





— Но все так просто только на словах. А на деле темпы строительных работ гораздо ниже: то дождь пойдет, то надо материалов привезти. Перегородки внутри дома сделаны по технологии глиночурка. Это не сильно сложнее, чем складывать поленницу: колотые чурки укладываешь вперемешку с глиной. Строить по этой технологии гораздо проще и быстрее — на перегородки понадобилось всего недели две.



Перегородки еще дополнительно будут штукатурится



Основание умывальника сделано из глины

Проект Женя нарисовал сам, говорит, что никаких проблем с разрешением на строительство у него не было.

— Скорее всего, что и с регистрацией не будет, я разговаривал с районным архитектором. Приезжали пожарники — замечаний у них ко мне тоже нет. Местные люди к моей затее отнеслись вполне нормально. Был, правда, один приезжий, который с пренебрежением отнесся. Говорит, «ты что, «из г… на и палок дом решил построить?»





— Все окна в доме из старых, обыкновенных рам со стеклом. Если бы были деньги, то, конечно, поставил бы современные стеклопакеты.





Маленьких окон овальной формы для освещения явно не хватает. Но по центру крыши есть круглое окно, через него даже в дождливый день в дом попадает свет. Стены изнутри и снаружи вполне гладкие, оштукатурены и покрашены. И в магазине ничего для этого не покупалось, все та же бесплатная глина.

Крыша дома — земляная, весом около 10 тонн. Женя говорит, бояться того, что она рухнет на голову не стоит: конструкция проверенная, выдерживает колоссальные нагрузки. Секрет ее в особом креплении стропил: они опираются друг на друга, вес крыши распределяется равномерно. Сейчас Женя снял землю с крыши.

— Когда ее делали, денег на качественную гидроизоляцию не было, положили обыкновенную пленку и засыпали землей. Теперь, когда буду постоянно жить в доме, решил крышу дополнительно утеплить. Утеплитель, кстати, бесплатный. Это обыкновенные опилки. Заплатил только за их доставку.



Так выглядел дом с земляной крышей летом

— А вот что на самом деле дорого, так это гидроизоляция. Это специальный материал, который применяют при обустройстве прудов. Он обошелся мне в 400 долларов. И это со скидкой 20% — продавцам пообещал прорекламировать их в своем видеоблоге.

Женя уже подсчитал все расходы на строительство — вышло 1100 долларов.





Изнутри дом кажется большим чем снаружи. Центральная комната, которую можно было бы назвать гостиной-столовой, является еще и спальней и рабочим кабинетом. Вся площадь дома 45 м2. По бокам центральной комнаты несколько дверей: в большую кладовку с инструментами, небольшую спальни с деревянной кроватью, и небольшое помещение, в котором Женя планирует сделать баню. В ближайшее время Женя думает решить вопрос с канализацией и водопроводом. Все удобства — летний душ и туалет, — пока только во дворе.



Интерьер дома до отделки





Обогревает весь дом печь сложной конструкции. Ее необычное устройство позволяет эффективно отапливать и сохранять долгое время тепло в помещении. В ней можно при желании и пищу приготовить.

Дым из топки не сразу вылетает в трубу, а сначала проходит по дымовым каналам лежанки (на ней хозяин дома спит). Лежанка же является и аккумулятором тепла. Таким образом эффективность по сравнению с камином ли буржуйкой у нее гораздо выше.





Когда мы приехали к Жене в гости, шел дождь, градусник за окном показывал унылые 13 градусов. В доме же было значительно теплее — 22 градуса. Хозяин говорит, что вчера протопил печь, теперь она постепенно отдает свое тепло.

«Мне здесь не скучно»

Теперь Женя все строит один. Его товарищ, тот самый, с которым начиналась вся эта история, от проекта отошел. Не каждый готов посвятить себя полностью экостроительству.

— А с девушками общаешься?

— Приезжают. Кому-то здесь нравится, кому-то нет. Для серьезных отношений пока никого не нашел.

— А что родители говорят?

— Родители к моему увлечению сразу относились очень скептически. Теперь, когда уже начало что-то происходить, спокойнее воспринимают. Но все равно иногда говорят, мол, дурью маешься, иди на завод работай.





В прошлые годы на зиму Женя устраивался на работу в городе. Теперь такая необходимость отпала.

— Сейчас я зарабатываю около 100 рублей в месяц со своего видеоблога — мне этого вполне достаточно. Есть еще какие-то сбережения. В деревню заезжает автолавка, так что я всегда могу купить самое необходимое. Картошку у местной бабули куплю, это совсем не дорого здесь. В прошлом году мешок мне стоил всего 8 рублей. В этом не дороже будет. Мяса я не ем совсем, алкоголь употребляю редко, иногда курю кальян. Табак для него, я, кстати, сам делаю, не покупаю.

Езжу в город раз-два в месяц, по необходимости. У меня нет машины, но на самом деле без нее не так трудно, как кажется: кто-то из деревни едет — можно к нему подсесть, друзья есть, которые могут подбросить.





Женя благодаря своему блогу приобрел авторитет среди поклонников экостроительства, его опыт перенимают, обращаются за консультациями.

— В прошлом году меня пригласили в Грецию, оплатили все расходы: визы, дорогу. Там я провел два месяца — консультировал, помогал строить подобный дом. Потом еще в Молдову на семинар ездил.

Зимовать в деревне останутся лишь три бабушки и Женя.

— А тебе не скучно жить одному в глуши?

— Да чего скучно-то, у меня же интернет есть — купил усилитель и теперь в доме нормально ловится wi-fi. Без живого общения я не скучаю. Постоянно с кем-то переписываюсь, отвечаю на вопросы по скайпу. В свободное время или строю, или снимаю процессы на видео, потом монтирую. Спать ложусь очень поздно, после 2−3 часов ночи.

Друзья про меня не забывают, приезжают периодически. А на прошлой неделе у меня жил интересный человек, который путешествует по миру автостопом. Заходят в гости на чай и местные, так что общения мне достаточно.

Дом из дров

На втором участке, том, что покупал Женин друг, тоже теперь стоит дом. Он в три раза меньше по площади и построен буквально из дров и глины.





— Технология называется глиночурка. Для строительства мы использовали сосновые чурбаки небольшого диаметра. Их нам привезли по цене дров. Складываются такие стены очень быстро, скрепляющий раствор тот же что и для саманного дома: глина, солома, песок.





Это строение еще больше похоже на дом хоббита — приземистое, с поросшей травой крышей. Внутри всего одна комната площадью в 15 квадратов.





Треть помещения занимает печь с лежанкой. Напротив самодельная двухъярусная кровать. Пол из спилов, промежутки между ними заполнены глиной. Электричество к этому дому не подведено, освещается светодиодными лампочками от аккумулятора.





— У моего товарища, с которым мы все это начинали, теперь другие интересы, поэтому сюда он приезжает просто отдохнуть.





На вопрос, что здесь будет в перспективе, Женя однозначно ответить не смог.

— Есть несколько вариантов. Первый, это основать что-то вроде поселения хоббитов. Построить дома по экотехнологиям и со схожей архитектурой: из глиночурки, самана, с земляными крышами. Но оснастить их современными коммуникациями: горячей водой, санузлами. Чтобы люди могли приехать и пожить здесь некоторое время. Но сам этот проект я не вытяну. И вопрос не только в деньгах. Заниматься всем этим развитием в одиночку желания нет. Второй вариант берегу на случай, если единомышленники не появятся. Тогда переберусь туда, где они есть. И там уже буду применять на практике свои знания и опыт.