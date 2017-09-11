Таксист в Могилеве украл с карточки пассажира почти 5 тысяч долларов

Таксист в Могилеве украл почти 5 тыс. долларов с карты пассажира, который пьяным решил поехать из Могилева в Гродно.





61-летний житель Могилевской области работал в Российской Федерации вахтовым методом, неплохо зарабатывал. В отпуске приезжал в Могилев к знакомой, затем решил отправиться в Гродно. До вокзала поехал на такси.

— В кассе он купил билет, сняв перед этим деньги в банкомате. Таксист стоял рядом и наблюдал. С билетом пассажир направился к вагону, но его не пустили — мужчина был пьян. Таксист согласился отвезти мужчину в Гродно за 500 рублей, — рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД облисполкома Андрей Никитин.

В банкомате мужчина снял оговоренную сумму под бдительным взглядом таксиста, отдал водителю и сел в машину. По пути выпил бутылку водки. На следующий день, проснувшись после обеда, обнаружил, что лишился банковской карты.

Мужчина позвонил в российский банк и узнал, что с нее начали снимать наличность с девяти часов утра. Заявление в милицию мужчина написал после того, как съездил в Россию и заблокировал карту. За это время у него пропало около 5 тыс. долларов.

Сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД изъяли записи с камер видеонаблюдения банкоматов и улиц города и начали искать подозреваемого. Им оказался тот самый таксист, ни разу не судимый 35-летний могилевчанин.

Со слов таксиста, пассажир выронил карту в машине. Находчивый могилевчанин вернулся в Могилев и на протяжении четырех дней объезжал банкоматы, пока не опустошил карту полностью. В каждом он снимал по лимиту 200 долларов и какое-то количество белорусских рублей.

Суд признал таксиста виновным в хищении денег с использованием компьютерной техники в крупном размере и приговорил к штрафу в размере 100 базовых величин и трем годам лишения свободы с отсрочкой на три года.

Похищенные деньги частично изъяли в ходе следственных мероприятий. Остальной ущерб обвиняемый полностью погасил.