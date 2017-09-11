Оптимизация на пальцах. Объясняем на примере одного района, как сокращают число госслужащих

С начала года Александр Лукашенко дал правительству поручение — оптимизировать систему органов государственного управления. Как проходит этот процесс в Молодечненском райисполкоме и каков портрет госслужащего, интернет-ресурсу kraj.by рассказала начальник отдела организационно-кадровой работы Татьяна Шафалович.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Перераспределили должности, пенсионеров отправили на заслуженный отдых

По словам Татьяны Шафалович, проводить оптимизацию было решено по двум направлениям. В первую очередь, численность сотрудников уменьшили за счет передачи и объединения дублирующих функций, перераспределения должностей, небольшого изменения структуры.

— В результате этих действий число работников у нас сократилось на 15%. Более того, мы уменьшили количество людей пенсионного возраста с 13% до 3,5%. Из них кто-то ушел в отставку, — отметила Татьяна Шафалович. — Кто-то — по соглашению сторон.

Смена статуса: из госслужащего — в обслуживающего аппарат

— 18% наших работников были выведены из категории госслужбы. Это значит, что вместо государственно-властных функций на них возложили функции по обеспечению деятельности и техническому обслуживанию райисполкома. Людям предложили перейти в другую категорию, но они имели право отказаться и уволиться в связи с изменением существенных условий труда. Так поступили четыре человека. При этом все они сейчас трудоустроены

Новые назначения: кто ушел и кто пришел?

В августе в связи с окончанием контракта с должности заместителя председателя Молодечненского райисполкома по архитектуре и строительству ушел Вадим Царь. В настоящее время его функции исполняет заместитель председателя райисполком, курирующий вопросы жилищного и коммунального хозяйства Олег Хлебовец.

— Это не значит, что отделы объединили, — подчеркнула Татьяна Шафалович. — У нас пока открыта вакансия зампреда по строительству. Но так как вопросы строительства, архитектуры и землепользования одни из самых насущных для жителей района, я бы хотела, чтобы люди знали, к кому обращаться. Эти полномочия переданы Олегу Хлебовцу (заместитель председателя Молодечненского райисполкома. — Прим. FINANCE.TUT.BY). И так будет до тех пор, пока не утвердится структура райисполкома.

С августа, по информации начальника отдела организационно-кадровой работы райисполкома, сменился начальник управления делами райисполкома. На место Владимира Комаровского, ставшего начальником другого отдела, пришла Анжела Дрозд.

В связи с оптимизацией сменился заместитель начальника отдела архитектуры и строительства райисполкома. Им стал Славомир Зубрицкий, который раньше был специалистом в этом же отделе.

В управлении по труду изменился весь состав работников за исключением одного заместителя. Возглавила управление Елена Борода. Заместителем по вопросам пенсионного и материально-бытового обеспечения стала Людмила Пожарицкая, вопросы трудовых отношений теперь курирует Людмила Мисуно.

Кадровые перестановки затронули и сельские исполнительные комитеты. Председатели Чистинского сельсовета Анатолий Петюшик и Лебедевского сельсовета Леонид Семашкевич достигли пенсионного возраста и по праву госслужащего ушли в отставку. На их место пока назначили исполняющих обязанности — бывшего директора торгового дома «Забудова» Павла Филистовича и бывшую заведующую сектором в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Тамару Дудич.

— Председатели у нас избираются, поэтому по закону до выборов местных Советов депутатов, которые пройдут в феврале следующего года, они будут исполнять обязанности, — отметила собеседница.

Портрет госслужащего: образование, возраст, пол

По словам Татьяны Шафалович, после оптимизации коллектив Молодечненского райисполкома омолодился. Лишь 3% (а это шесть человек) от общего числа сотрудников составляют люди пенсионного возраста.

Большинство сотрудников Молодечненского райисполкома — это женщины. Средний возраст чиновника — 40 лет. Самому молодому работнику райисполкома — 26 лет.

— Все наши работники имеют высшее образование в соответствии с занимаемой должностью, многие прошли повышение квалификации в Академии управления при Президенте, — уточнила Татьяна Шафалович.

Она также подчеркнула: оптимизация — не разовое мероприятие. Процесс запустили еще зимой 2017-го и планируется, что он продлится до конца текущего года.

В мае этого года Александр Лукашенко заявил , что нужно оптимизировать госаппарат, а до этого «ни на йоту быть не должно никакого повышения зарплаты».

Наталья Кочанова тогда сообщила, что Администрация президента, которой она руководит, уже работает в новом формате и новым составом. Эти мероприятия проведены в установленные сроки. Напомним, ранее сообщалось о том, что в Администрации президента намерены сократить 30% госслужащих.

По словам Натальи Кочановой, правительство приняло «все нормативные правовые акты, необходимые для продолжения данной работы в других государственных структурах». «Приняты постановления, утвержден график, в соответствии с которым будет проводиться оптимизация. И до 1 декабря мы вам полностью доложим о ходе выполнения оптимизации в 2017 году», — сказала глава Администрации президента.

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Напомним, в Беларуси из категории госслужащих исключат работников, которые обеспечивают деятельность и техническое обслуживание госорганов. Изменения, которые введут для оптимизации госаппарата, предусмотрены постановлением Совмина от 6 мая 2017 г. № 334 «О реализации мер по оптимизации системы государственных органов». В Минтруда пояснили, как этим работникам будут считать зарплату и трудовой стаж.

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