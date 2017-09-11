Белагропромбанк выделил 75 млн рублей на адресное субсидирование строительства жилья

Белагропромбанк и Беларусбанк выделят на адресное субсидирование строительства жилья 135 миллионов рублей.

В рамках указа № 240 Белагропромбанк выделил 75 млн рублей, сообщили в пресс-службе банка. Выдавать кредиты начнут после первых обращений граждан в банк.

Также до конца года по указу № 240 планирует выделить 60 миллионов рублей и Беларусбанк, — сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктора Ананича.

Согласно указу № 240, право на субсидии будут иметь те же категории, что имели право на льготы и раньше. Исполком с учетом состава семьи, жилой площади в собственности определит максимальный размер кредита и адресной субсидии и примет решение о субсидировании. Подробнее о порядке получения субсидий читайте TUT.

Согласно указу № 240, размер субсидии на уплату части процентов для семей с тремя несовершеннолетними детьми будет равняться ставке рефинансирования плюс 2%, с четырьмя и более несовершеннолетними детьми — ставке рефинансирования плюс 3%, с тремя и более детьми до 23 лет, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, — ставке рефинансирования плюс 2%. Семьям с четырьмя и более детьми основной долг будет погашен на 100%, с тремя совместно проживающими детьми в возрасте до 23 лет — на 95%, детям-сиротам — на 35%, молодым семьям при рождении одного и двух детей — 10% и 20% соответственно.