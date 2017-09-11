Toyota представила во Франкфурте Land Cruiser Prado. Новая внешность, но прежняя техника

Главная премьера Toyota на открывшемся сегодня автосалоне IAA 2017 во Франкфурте — это обновленный внедорожник Land Cruiser Prado, сохранивший рамную конструкцию, но получивший измененный облик и улучшенное оснащение.





От дореформенной обновленную версию Land Cruiser Prado проще всего отличить по переработанной передней части — это, в частности, измененная головная оптика, новый рельефный капот, более агрессивно оформленный бампер, шестиугольная решетка радиатора и новые противотуманки. Сзади объем переделок куда скромнее — изменен рисунок фонарей, слегка преобразился бампер внедорожника. Доступны и колесные диски нового дизайна.





Главное новшество в салоне — переработанная центральная консоль, появилась новая комбинация приборов, другой руль и модернизированная мультимедиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном. В списке оснащения обновленного внедорожника появились система кругового обзора с функцией «прозрачного капота», передние кресла с вентиляцией, а также подогрев задних сидений.





В Европе обновленный внедорожник будет доступен в трех- или пятидверном кузове. Полноприводная трансмиссия с понижающей передачей и блокировками дифференциалов и гамма двигателей остались прежними — это 2,7-литровая бензиновая «четверка» (164 лошадиные силы) в паре с 5-ступенчатой «механикой», турбодизель 2.8 (177 сил) в связке с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом», а также 4-литровый бензиновый V6 (249 сил), сблокированный с «автоматом».





Посвежевший внедорожник на рынке ТС должен появиться до конца текущего года. В Беларуси нынешний Land Cruiser Prado также предлагается с тремя двигателями на выбор — двумя бензиновыми моторами объемом 2,7 л и 4 л и 2,8-литровым дизелем. Стартовая стоимость — 67 898 рублей.