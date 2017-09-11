ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Toyota представила во Франкфурте Land Cruiser Prado. Новая внешность, но прежняя техника

12.09.2017 13:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главная премьера Toyota на открывшемся сегодня автосалоне IAA 2017 во Франкфурте — это обновленный внедорожник Land Cruiser Prado, сохранивший рамную конструкцию, но получивший измененный облик и улучшенное оснащение.


От дореформенной обновленную версию Land Cruiser Prado проще всего отличить по переработанной передней части — это, в частности, измененная головная оптика, новый рельефный капот, более агрессивно оформленный бампер, шестиугольная решетка радиатора и новые противотуманки. Сзади объем переделок куда скромнее — изменен рисунок фонарей, слегка преобразился бампер внедорожника. Доступны и колесные диски нового дизайна.


Главное новшество в салоне — переработанная центральная консоль, появилась новая комбинация приборов, другой руль и модернизированная мультимедиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном. В списке оснащения обновленного внедорожника появились система кругового обзора с функцией «прозрачного капота», передние кресла с вентиляцией, а также подогрев задних сидений.


В Европе обновленный внедорожник будет доступен в трех- или пятидверном кузове. Полноприводная трансмиссия с понижающей передачей и блокировками дифференциалов и гамма двигателей остались прежними — это 2,7-литровая бензиновая «четверка» (164 лошадиные силы) в паре с 5-ступенчатой «механикой», турбодизель 2.8 (177 сил) в связке с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом», а также 4-литровый бензиновый V6 (249 сил), сблокированный с «автоматом».


Посвежевший внедорожник на рынке ТС должен появиться до конца текущего года. В Беларуси нынешний Land Cruiser Prado также предлагается с тремя двигателями на выбор — двумя бензиновыми моторами объемом 2,7 л и 4 л и 2,8-литровым дизелем. Стартовая стоимость — 67 898 рублей.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Toyota Land Cruiser Prado получил обновления во внешности и интерьере, а также несколько новых опций, но двигатели и трансмиссии остались прежними.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Волки активизировались в Светлогорском районе: хищники режут скот
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика