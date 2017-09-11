« Партизан-Рок » проведут 28 октября в Белостоке на сцене «Ледового Дворца». В 2017 году партизанский музыкальный отряд будет представлен украинской группой «Гайдамаки», со стороны Польши присоединится коллектив — «Культ». От Беларуси в фестивале примут участие «Дзецюки». Для белорусских зрителей, которые приобрели билет на концерт, организаторы дают возможность оформить годовую визу шенген бесплатно.





Напомним, совместный белорусско-польский музыкальный проект «Партизан-Рок» был создан в 2016 году в поддержку прогрессивной молодежи, которая стремится развиваться, учиться, творить, создавать что-то новое, говорить правду, бороться за свои права, за свою историю и за свое будущее.

— Партизан-Рок — это символ борьбы за свободу, это музыка, которая нарушает языковые границы, которая объединит страны и поколения музыкой. Музыкой, которая дышит вольным воздухом — говорят организаторы проекта.

Когда: 28 октября 2017 года, начало в 18:00 по местному времени Где: Польша, Белосток, Ледовый дворец / Lodowisko BOSiR (ul.11 Listopada 28) Стоимость билетов: танцпол, основная цена — 60 рублей, трибуны — 65 рублей

Для белорусских зрителей, которые приобрели билет на «Партизан-Рок», МИД Польши обещает бесплатные годовые визы шенген.

Бесплатные визы шенген сроком на 1 год (мультивиза): лицам до 25 лет (на момент подачи документов в визовый центр) — бесплатно. Лицам старше 25 лет — 50% стоимости консульского сбора.

Как получить бесплатно визу шенген: читайте на странице оформление виз . По всем вопросам: +375 (25) 526−84−14.

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