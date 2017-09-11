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На концерт "Партизан-Рок" в Белостоке белорусы смогут получить бесплатную годовую визу шенген
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Напомним, совместный белорусско-польский музыкальный проект «Партизан-Рок» был создан в 2016 году в поддержку прогрессивной молодежи, которая стремится развиваться, учиться, творить, создавать что-то новое, говорить правду, бороться за свои права, за свою историю и за свое будущее.
— Партизан-Рок — это символ борьбы за свободу, это музыка, которая нарушает языковые границы, которая объединит страны и поколения музыкой. Музыкой, которая дышит вольным воздухом — говорят организаторы проекта.
Для белорусских зрителей, которые приобрели билет на «Партизан-Рок», МИД Польши обещает бесплатные годовые визы шенген.
Бесплатные визы шенген сроком на 1 год (мультивиза): лицам до 25 лет (на момент подачи документов в визовый центр) — бесплатно. Лицам старше 25 лет — 50% стоимости консульского сбора.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 3 абонемента на любые 3 концерта
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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"Партизан-Рок" проведут 28 октября в Белостоке на сцене "Ледового Дворца". Для белорусских зрителей, которые приобрели билет на концерт, организаторы дают...
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