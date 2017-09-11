Более 50 человек пострадали от трех борисовчан, похищавших деньги с пластиковых карт

В Витебске завершено расследование уголовного дела в отношении трех борисовчан, похищавших деньги с пластиковых карт. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления Следственного комитета по Витебской области Владимир Шалухин.

В декабре 2016 года в Витебске были задержаны трое жителей Борисова (Минская область) за совершение преступлений в сфере высоких технологий. «Для похищения денег молодые люди использовали оригинальную схему: под предлогом совершения покупки дорогостоящих объектов недвижимости или других ценных предметов они просили у владельцев дополнительные данные банковской пластиковой карточки. Для владельцев разыгрывалась целая постановка. Якобы клиент находится в банке, но деньги перечислить не может, так как кассир требует дополнительные реквизиты карты», — пояснил Владимир Шалухин.

После получения конфиденциальной информации, в том числе кода для изменения логина и пароля в системе интернет-банкинг, мужчины переводили с карт-счета деньги на свои банковские счета. Всего от их действий пострадало более 50 человек во всех областях Беларуси. Общая сумма ущерба составила свыше Br19 тыс.

Обвинение мужчинам предъявлено по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере). Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

После предъявления обвинения в полном объеме и ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для направления в суд, добавил Владимир Шалухин.