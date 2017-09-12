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В Сморгони мужчина выбросил бутылку из окна и повредил два автомобиля

12.09.2017 14:47 — Разное | Tut.by  
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В Сморгони 55-летний мужчина повредил крышу автомобиля Сitroen, и лакокрасочное покрытие автомобиля Lexus, выкинув стеклянную бутылку в окно, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина распивал спиртное вместе со своими товарищами. Позже он выбросил стеклянную бутылку из окна, которая попала на припаркованные автомобили. Правоохранители установили личность подозреваемого.

Схожий инцидент произошел в Гродно. Жительница областного центра 2000 года рождения выбросила из окна стеклянную пепельницу. Пепельница угодила прямо в автомобиль Renault Laguna, в результате было повреждено ветровое стекло.

В каждом случае уголовное дело возбуждено по части первой статьи 339 уголовного кодекса Республики Беларусь — «Хулиганство».

 
Теги: Гродно
 
 
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В Сморгони 55-летний мужчина повредил крышу автомобиля Сitroen, и лакокрасочное покрытие автомобиля Lexus, выкинув стеклянную бутылку в окно.

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