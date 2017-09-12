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В Сморгони мужчина выбросил бутылку из окна и повредил два автомобиля
В Сморгони 55-летний мужчина повредил крышу автомобиля Сitroen, и лакокрасочное покрытие автомобиля Lexus, выкинув стеклянную бутылку в окно,
Мужчина распивал спиртное вместе со своими товарищами. Позже он выбросил стеклянную бутылку из окна, которая попала на припаркованные автомобили. Правоохранители установили личность подозреваемого.
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В Сморгони 55-летний мужчина повредил крышу автомобиля Сitroen, и лакокрасочное покрытие автомобиля Lexus, выкинув стеклянную бутылку в окно.
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