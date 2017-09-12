Новым руководителем спорткомплекса «Раубичи» стал Андрей Фомочкин, сообщили корреспонденту SPORT.TUT.BY в Министерстве спорта и туризма.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

До этого Андрей Фомочкин возглавлял отдел зимних видов спорта в управлении национальных команд Министерства спорта и туризма.

Прежде директором Республиканского центра олимпийской подготовки (РЦОП) по зимним видам спорта «Раубичи» долгое время являлся форвард хоккейной команды Александра Лукашенко Андрей Асташевич, который в конце мая был избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета.

Новый директор спорткомплекса «Раубичи» Андрей Фомочкин прославился на весь мир после того, как прошел с российским флагом на параде открытия Паралимпиады-2016 в Рио.

Свой поступок Фомочкин объяснил тогда жестом солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм после доклада канадского профессора Макларена, заявившего, что в России существует государственная допинговая программа.

Организаторы расценили порыв Фомочкина как политическую акцию. К счастью, белорусских паралимпийцев в Рио оставили, хотя угроза дисквалификации всей команды была вполне реальна. Фомочкин же был лишен аккредитации и выслан из Бразилии.

Дома Фомочкина встречали как героя . Его поддержал Александр Лукашенко, подчеркнувший, что решение пронести флаг было принято «на самом высоком уровне».

«Это наша позиция, государственная, в том числе и президента Беларуси. Почему у наших инвалидов отобрали два флага российских при выходе на стадион? Инвалидов скрутили, флаги забрали. Ну хорошо, что мужики предусмотрели и под тельняшкой был запасной российский флаг, который наш функционер и развернул… Это солидарность. Это протест против несправедливости», — отметил Лукашенко.

Сам Андрей Фомочкин заявил , что вся команда белорусских паралимпийцев была солидарна с этим шагом. Таким образом они поддержали не только российскую команду, но и выразили собственный протест против недопуска белорусских байдарочников на Олимпийские игры — 2016.

Вернувшись из Бразилии, Андрей Фомочкин только успевал принимать почести от россиян, тронутых его поступком в Рио. Ему подарили квартиру в Подмосковье , в Новосибирской области предложили назвать новый стадион его именем . Фомочкин стал почетным жителем российского города Зеленоградска (Калининградская область).

Журналисты не уставали выведывать у героя всё новые подробности бразильской спецоперации. Андрей Фомочкин охотно рассказывал о « потаенном месте » для флага, оставлял автографы. «Им на Западе просто не понять, что такое братские народы, что мы живем одной семьей, всегда поддерживали и будем поддерживать друг друга», — откровенничал Фомочкин.

Хотел он того или нет, но настигшие его популярность и внимание, пожалуй, превзошли медийную славу даже скромного героя Игоря Бокого, который завоевал в Рио 6 золотых и 1 бронзовую медаль, став самым титулованным спортсменом Паралимпиады.