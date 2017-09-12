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Пронесший российский флаг на Паралимпиаде-2016 чиновник возглавил спорткомплекс "Раубичи"
Новым руководителем спорткомплекса «Раубичи» стал Андрей Фомочкин, сообщили корреспонденту SPORT.TUT.BY в Министерстве спорта и туризма.
До этого Андрей Фомочкин возглавлял отдел зимних видов спорта в управлении национальных команд Министерства спорта и туризма.
Прежде директором Республиканского центра олимпийской подготовки (РЦОП) по зимним видам спорта «Раубичи» долгое время являлся форвард хоккейной команды Александра Лукашенко Андрей Асташевич, который в конце мая был
Новый директор спорткомплекса «Раубичи» Андрей Фомочкин
Свой поступок Фомочкин объяснил тогда жестом солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм после доклада канадского профессора Макларена, заявившего, что в России существует государственная допинговая программа.
Организаторы расценили порыв Фомочкина как политическую акцию. К счастью, белорусских паралимпийцев в Рио оставили, хотя угроза дисквалификации всей команды была вполне реальна. Фомочкин же был
Дома Фомочкина
«Это наша позиция, государственная, в том числе и президента Беларуси. Почему у наших инвалидов отобрали два флага российских при выходе на стадион? Инвалидов скрутили, флаги забрали. Ну хорошо, что мужики предусмотрели и под тельняшкой был запасной российский флаг, который наш функционер и развернул… Это солидарность. Это протест против несправедливости», —
Сам Андрей Фомочкин
Вернувшись из Бразилии, Андрей Фомочкин только успевал принимать почести от россиян, тронутых его поступком в Рио. Ему
Журналисты не уставали выведывать у героя всё новые подробности бразильской спецоперации. Андрей Фомочкин охотно рассказывал о «
Хотел он того или нет, но настигшие его популярность и внимание, пожалуй, превзошли медийную славу даже скромного героя Игоря Бокого, который завоевал в Рио 6 золотых и 1 бронзовую медаль,
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Новый директор спорткомплекса "Раубичи" Андрей Фомочкин прославился на весь мир после того, как прошел с российским флагом на параде открытия Паралимпиады-2016 в...
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