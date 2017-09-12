Ford приступил к ездовым испытаниям гибридной версии фургона Transit

Серийное производство Transit Custom с подзаряжаемой гибридной силовой установкой запланировано на 2019 год, а перед этим Ford проведет тесты 20 электрифицированных фургонов в Лондоне.





В частности, гибридные Transit будут испытываться в аэропорту Хитроу и полиции Лондона, которая будет пользоваться ими на ежедневной основе. Гибридная модификация фургона способна преодолевать до 50 километров исключительно на электротяге. Как только заряд установленной в подполье грузового отсека литиево-ионной батареи исчерпывается, в работу включается однолитровый бензиновый моторчик EcoBoost, функционирующий как бортовой генератор для выработки электричества и подзарядки батареи прямо на борту.

Дальность хода в таком случае увеличивается до 500 км. Колеса автомобиля при этом все равно приводятся в движение исключительно электродвигателем, без участия бензинового двигателя внутреннего сгорания. Батарею гибридного Transit можно подзаряжать и от бытовой сети.





Широкой публике «подзаряжаемый» Transit будет представлен на Франкфуртском автосалоне. В ближайших планах Ford значатся также вывод на рынок нового компактного кроссовера и спорткара Mustang, оснащенных гибридной установкой. А еще Ford объявил об амбициозной стратегии электрификации своей модельной линейки в Китае и подтвердил, что к 2025 году 70% всех моделей, продаваемых в Поднебесной, будут предлагаться с электрифицированными версиями.





Для достижения цели фордовцы намерены наладить сотрудничество с китайской Zotye, с которой не так давно был подписан меморандум о взаимопонимании .