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Ford приступил к ездовым испытаниям гибридной версии фургона Transit
Серийное производство Transit Custom с подзаряжаемой гибридной силовой установкой запланировано на 2019 год, а перед этим Ford проведет тесты 20 электрифицированных фургонов в Лондоне.
В частности, гибридные Transit будут испытываться в аэропорту Хитроу и полиции Лондона, которая будет пользоваться ими на ежедневной основе. Гибридная модификация фургона способна преодолевать до 50 километров исключительно на электротяге. Как только заряд установленной в подполье грузового отсека литиево-ионной батареи исчерпывается, в работу включается однолитровый бензиновый моторчик EcoBoost, функционирующий как бортовой генератор для выработки электричества и подзарядки батареи прямо на борту.
Дальность хода в таком случае увеличивается до 500 км. Колеса автомобиля при этом все равно приводятся в движение исключительно электродвигателем, без участия бензинового двигателя внутреннего сгорания. Батарею гибридного Transit можно подзаряжать и от бытовой сети.
Широкой публике «подзаряжаемый» Transit будет представлен на Франкфуртском автосалоне. В ближайших планах Ford значатся также вывод на рынок нового компактного кроссовера и спорткара Mustang, оснащенных гибридной установкой. А еще Ford объявил об амбициозной стратегии электрификации своей модельной линейки в Китае и подтвердил, что к 2025 году 70% всех моделей, продаваемых в Поднебесной, будут предлагаться с электрифицированными версиями.
Для достижения цели фордовцы намерены наладить сотрудничество с китайской Zotye, с которой не так давно
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Гибридный Ford Transit будет оснащаться электромотором и двигателем внутреннего сгорания, который выступает здесь в роли генератора и не связан с ведущими колесами....
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