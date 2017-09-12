Фавориты одержали победы, аутсайдеры подтвердили класс. Итоги 2-го тура ЧБ по мини-футболу

В минувшие пятницу и субботу состоялись игры 2-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги. Фавориты одержали победы, а аутсайдеры подтвердили отставание в классе.

Первый матч 2-го тура состоялся в Гомеле. Здесь БЧ противостоял «Лидсельмашу». До 30-й минуты у «железнодорожников» это получалось не совсем удачно (0:3), однако затем Андриевский и Белый восстановили интригу (голы на 31-й и 33-й минутах). Хозяева продолжили атаковать и были очень близки к третьему мячу, однако свое веское слово сказал вратарь «Лидсельмаша» Евгений Змысля (MVP матча). В итоге счет 3:2 не изменился.

С похожими трудностями в матче с «Борисовом-900» столкнулась и «Столица». «Айтишники» уверенно контролировали игру и вели в счете (2:0), но затем почему-то сели в оборону. Соперник пошел вперед, отквитал один мяч, затем при игре 5 на 4 забил второй. Концовка получилась очень нервной (Борисов горел желанием забить еще). И пусть «Столица» сумела сохранить нужный счет (3:2), чувства уверенности своей игрой чемпион не оставил.

Гомельский ВРЗ отставать от конкурентов не стал и без лишних затрат в Минске обыграл «Охрану-Динамо» (4:1). Дублем в составе гостей отметился Дмитрий Шамли, еще по голу на свой счет записали Станислав Лемешко и Евгений Рогачев.

«Форте» на старте сезона продолжает оправдывать ожидания. На этот раз могилевчане в сверхтрудном выездном матче сумели одолеть «Витэн». Решающий мяч на 35-й минуте провел Максим Аветисян. Победа позволила «Форте» набрать три балла и с 6-ю очками расположиться в группе лидеров.

За старое взялся главный неудачник прошлого сезона — светлогорский ЦКК, который сейчас именуется «Светлогорск». Светлогорчане дома сдерживали напор «Дорожника» ровно 10 минут, а затем голы в их ворота посыпались с пугающей регулярностью (1:12). На счету Андрея Скварчевского пента-трик.

Во второй игре кряду больше 10 мячей фиксируется в игре с участием «Щучина». Но если в первом туре новичок высшей лиги в зрелищном поединке с «Динамо-БНТУ» компенсировал семь пропущенных мячей семью забитыми, то на этот раз на 9 пробоин от «Гранита» ответить удалось лишь на две (2:9).

А вот «Аматар» в своем втором сезоне на высшем уровне пока смотрится симпатично. Брестчане берут очки уже во второй игре кряду (на этот раз 2:2 с «АК Южный») и горят желанием побороться за место в середине турнирной таблицы.

Закрывало тур динамовское дерби минских «студентов» («Динамо-БНТУ») и гродненских «милиционеров» («УВД-Динамо»). Здесь гости сначала дали хозяевам фору (2:0), а затем включили турборежим и просто их уничтожили (2:7).

2-й тур

БЧ (Гомель) — «Лидсельмаш» (Лида) — 2:3 (0:1)

Мячи: 0:1 — Рось (11, пас — Жигалко). 0:2 — Тодуа (22, пас — Раговик, из аута). 0:3 — Рось (29). 1:3 — Андриевский (31, пас — Кусков). 2:3 — Белый (33, пас — Байдак).

«Витэн» (Орша) — «Форте» (Могилев) — 1:2 (0:1)

Мячи: 0:1 — Иванов (17, пас — Жданов, с углового). 1:1 — Черниенко (22, пас — Силивончик). 1:2 — Аветисян (35, пас — Шостак).

«Гранит» (Микашевичи) — «Щучин» (Щучин) — 9:2 (5:1)

Мячи: 1:0 — Багряк (1). 2:0 — Константинов (6). 3:0 — Лавор (12). 4:0 — Константинов (19). 4:1 — Григоровский (20). 5:1 — Бобылев (20). 6:1 — Шабан (23). 7:1 — Багряк (31). 8:1 — Семенюк (36). 8:2 — Григоровский (38). 9:2 — Титков (40, с 10-метрового).

«АК Южный» (Гомельский р-н) — «Аматар» (Брест) — 2:2 (1:1)

Мячи: 0:1 — Жариков (8, в свои ворота). 1:1 — Ланец (8, в свои ворота). 1:2 — Карасев (30). 2:2 — Мисоченко (38).

«Охрана-Динамо» (Минск) — ВРЗ (Гомель) — 1:4 (0:2)

Мячи: 0:1 — Шамли (8, пас — Золотухин). 0:2 — Лемешко (20, пас — Золотухин, с углового). 1:2 — Пилецкий (21, пас — Тиунов). 1:3 — Шамли (23, пас — Рогачев, больш.). 1:4 — Рогачев (26, пас — Золотухин).

«Светлогорск» (Светлогорск) — «Дорожник» (Минск) — 1:12 (0:4)

Мячи: 0:1 — Лихач (10). 0:2 — Федоринчик (11). 0:3 — Ивашко (13). 0:4 — Скварчевский (17). 0:5 — Скварчевский (21). 0:6 — Скварчевский (23). 0:7 — Скварчевский (26). 0:8 — Скварчевский (26). 0:9 — Юрага (31). 0:10 — Чеховский (33). 0:11 — Лихач (34). 1:11 — Шаповалов (37). 1:12 — Умпирович (39.51).

«Борисов-900» (Борисов) — «Столица» (Минск) — 2:3 (1:3)

Мячи: 0:1 — Рабыко (5, пас — Горбенко). 0:2 — Н. Грицына (5, пас — Морено). 1:2 — Ткачук (10, пас — Зуенок). 1:3 — Королишин (11, пас — М. Грицына). 2:3 — Пискун (35, пас — С. Гайдук).

«Динамо-БНТУ» (Минск) — «УВД-Динамо» (Гродно) — 2:7 (2:4)

Мячи: 1:0 — Нечаев (12, пас — Кузнецов). 2:0 — Белоножко (14). 2:1 — Шимановский (16, пас — Шидук). 2:2 — Заяц (17, пас — Мазной). 2:3 — Мазной (17). 2:4 — Шимановский (20). 2:5 — Копать (32, пас — Заяц). 2:6 — Шимановский (33, с пенальти, назначенного за игру рукой). 2:7 — Кандратович (37).