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Чемпионат Европы по таэквондо в Минске не состоится

12.09.2017 15:49 — Разное | Tut.by  
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Чемпионат Европы по таэквондо, право принять который Беларусь получила в сентябре прошлого года, не состоится в Минске.

Изначально сроки турнира планировались на 7−10 сентября 2017 года, затем перенесены на 26−29 октября. В феврале нынешнего года также было принято решение о переносе из России в Беларусь чемпионата Европы по паратаэквондо, который собирались совместить с континентальным форумом по таэквондо.

Однако сейчас регистрация участников на сайте Международной федерации таэквондо закрыта. А в графе «место проведения» обозначение TBD (будет названо позже).

На сайте Международной федерации таэквондо указано, что причиной переноса из Минска чемпионата Европы в олимпийских весовых категориях и открытого чемпионата Европы по паратаэквондо стали «непредвиденные обстоятельства».

«Оба мероприятия должны были состояться в Беларуси, но после рассмотрения WTE решила передать права на их проведение другому городу. Мы хотели бы заверить, что WTE уже ищет альтернативу. Город-хозяин и даты проведения будут названы в течение нынешнего календарного года. Информация о новых сроках и варианты проведения новых мест турнира будут направлены национальным ассоциациям и опубликованы на официальном сайте.

По информации SPORT.TUT.BY, одной из причин переноса чемпионата Европы из Минска стало то, что представители WTE были недовольны ходом подготовки к турниру со стороны организаторов и условиями, которые те готовы были предоставить для участникам и гостям соревнований.

Хотя еще в конце августа руководители Белорусской федерации таэквондо провели пресс-конференцию, где рапортовали о готовности белорусской столицы принять чемпионат Европы.

Ожидалось, что турнир пройдет во дворце спорта «Уручье» и примет 300 спортсменов из 40 стран. За награды 6-го чемпионата Европы по паратаэквондо должны были поспорить свыше 200 атлетов.

 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионат Европы по таэквондо, право принять который Беларусь получила в сентябре прошлого года, не состоится в Минске.

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