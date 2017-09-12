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Максим Мирный из-за урагана "Ирма" с опозданием прибудет в Швейцарию на матч Кубка Дэвиса
Максим Мирный из-за урагана «Ирма» с опозданием прибудет на выездной матч плей-офф за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса со Швейцарией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации тенниса.
Планировалось, что лидер сборной сможет прилететь из Флориды, где живет его семья, 11 сентября. Однако из-за урагана «Ирма» планы пришлось изменить.
Мужская сборная Беларуси уже 10 сентября отправилась в Биль, где проводит тренировки. В выездном составе вместо травмированных Егора Герасимова и Ильи Ивашко оказались Ярослав Шило и Дмитрий Жирмонт. Андрей Василевский планирует выступить в паре с Максимом Мирным.
Также капитан команды Владимир Волчков взял на матч двух молодых игроков Александра Згировского и Александра Леоненко, которые являются запасными в сборной.
Право выступить в матче плей-офф за выход в Мировую группу белорусские теннисисты получили после победы над австрийцами (3:1).
Сборная Швейцарии проиграла в первом раунде Мировой группы в гостях команде США с сухим счетом 0:5.
Победитель матча Швейцария — Беларусь, который пройдет в Биле с 15 по 17 сентября, в следующем сезоне сыграет в Мировой группе, проигравший будет выступать в I группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
Предыдущий раз команда Беларуси выступала в Мировой группе 10 лет назад, ее высшим достижением является выход в полуфинал в 2004 году.
Составы остальных пар плей-офф Мировой группы:
Канада — Индия,
Венгрия — Россия,
Колумбия — Хорватия,
Нидерланды — Чехия,
Япония — Бразилия,
Португалия — Германия,
Казахстан — Аргентина.
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Максим Мирный из-за урагана "Ирма" с опозданием прибудет на выездной матч плей-офф за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса со Швейцарией.
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