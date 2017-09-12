Комфорт в универсальности: выбираем тахту



В современной мебели покупатели больше всего ценят наличие хорошего набора опций по бюджетной цене. Одно из воплощений указанных требований — тахта. Разберемся, в чем отличия ее от дивана и какие плюсы получает человек, решивший купить тахту .

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Что такое тахта?

Схожая с диваном, но ниже, она занимает меньше места — современное жилищное строительство требует компактности, мебели, способной заменить несколько объектов сразу. Идеальна для владельцов квартир-студий по трём параметрам одновременно: отдых, хранилище постельного белья, предмет гостевой обстановки.

Функциональнее софы





Популярен вопрос: чем отличается тахта от софы? Софа предназначена для сидения, поэтому изготавливается меньших размеров. Тахта приземистее, шире, спальная площадь больше. Это обеспечивает комфортный сон. Ей свойственна внешняя простота. Меньше украшений — ниже цена за больший набор функций. Софу покупают охотнее, когда требуются дополнительные гостевые места. Если первоочередное назначение покупки — сон, выбирайте вариант универсальнее, т.е. в вашем случае будет лучше купить тахту.

Компактнее дивана





С развитием мебельной промышленности долгое время популярна была мебель больших форматов. Неискушённому покупателю непонятно, чем отличается тахта от дивана, который выделяется по размерам за счёт внушительных подлокотников и спинки. При его раскладывании требуется дополнительная подготовка ко сну. Без подходящего покрытия редкий диван позволяет комфортно отдохнуть. Тахта готова к использованию сразу. Достаточно застелить матрас простынёй или покрывалом.

Комфортнее кровати





Мало кто использует кровать в дневное время, особенно если речь идёт о приёме гостей. Единственная комната, где кровать будет уместна — спальня. Чем отличается тахта от кровати, так это тем, что хорошо смотрится в гостиной, детской, спальне. Кровати лишены возможности трансформации, что сэкономило бы пространство. Подкроватные ящики вместительнее. Но функций меньше при сопоставимой стоимости, вместительный шкаф справится с хранением вещей эффективнее.

Жёсткое не значит плохое





Многие боятся купить тахту, не понимая, почему мебель жёсткая. Наше тело эффективнее отдыхает на менее мягкой поверхности. Для костей и связок мягкий диван или кровать и вовсе не показан при некоторых физиологических особенностях. Отдыхая на жёсткой поверхности, мы позволяем телу принять правильное положение и снять напряжение после долгого дня.

Разновидности и модели механизмов





Разные модели могут быть нераскладными или трансформирующимися: поднимается верхняя часть, либо вся конструкция раскладывается по диванному типу. Самый популярный вариант — «еврокнижка». Сочетает простоту механизма, надёжность, дешевизну, экономию места. Для раскладывания мебели такого типа, нужно потянуть нижнюю часть на себя. Решая для себя, какой механизм лучше, оптимально купить тахту с механизмом именно «еврокнижка».

Почему тахта скрипит?





Случается, что люди, которые купили тахту, сталкиваются с проблемой ее скрипа. Причин этому несколько:

некачественная сборка, чем грешат производители без достаточного опыта;

разбалтывание механизмов со временем, что решается своевременной профилактикой;

иногда виноват матрас с износившимися со временем пружинами.

Выбирая мебель для сна и отдыха, потребители часто решают купить тахту, выбрать которую вы можете у компаний каталога TAM.BY . Удобная мебель со многими достоинствами сэкономит пространство и семейный бюджет.