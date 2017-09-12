Apple представляет iPhone 8: прямая трансляция

Сегодня, 12 сентября, произойдет главное событие в мире гаджетов — Apple представит новое поколение смартфонов. Несмотря на множество «утечек» информации до презентации, Apple вполне может удивить своих поклонников. TUT.BY проводит прямую трансляцию важнейшего анонса, который начнется в 20.00 по минскому времени.

Сегодня мы ожидаем увидеть сразу три новых модели iPhone, обновленные Apple Watch с поддержкой LTE, а также приставку Apple TV с поддержкой 4K-графики и новые наушники AirPods.