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Apple представляет iPhone 8: прямая трансляция

12.09.2017 16:30 — Разное | Tut.by  
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Сегодня, 12 сентября, произойдет главное событие в мире гаджетов — Apple представит новое поколение смартфонов. Несмотря на множество «утечек» информации до презентации, Apple вполне может удивить своих поклонников. TUT.BY проводит прямую трансляцию важнейшего анонса, который начнется в 20.00 по минскому времени.

Сегодня мы ожидаем увидеть сразу три новых модели iPhone, обновленные Apple Watch с поддержкой LTE, а также приставку Apple TV с поддержкой 4K-графики и новые наушники AirPods.

 
 
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