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В Минске столкнулись автобус, троллейбус и легковой автомобиль: есть пострадавший

12.09.2017 16:45 — Разное | Tut.by  
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Авария с участием автобуса, троллейбуса и легкового автомобиля произошла 12 августа, около 16.15, на столичном перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Уманской.


Как сообщили AUTO.TUT.BY очевидцы, аварию маршрутных транспортных средств спровоцировал легковой автомобиль. При перестроении из первой полосы во вторую он совершил столкновение с автобусом, после этого в последний врезался троллейбус. По предварительной информации, легкие травмы получил пассажир троллейбуса, его осматривали медики.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Движение транспорта по проспекту Дзержинского в направлении центра затруднено.

 
 
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Авария с участием автобус и троллейбуса и легкового автомобиля произошла 12 августа, около 16.15, на столичном перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Уманской.

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