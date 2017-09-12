Россиян предупредили, что ближайшие три года пенсии расти не будут

В России пенсии в реальном выражении расти в ближайшие годы не будут и даже сократятся. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

Так, в базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 год и по 0,6% в 2019—2020 годы.

Причина падения пенсий — отказ от их индексации работающим пенсионерам (их в России около 10 млн, по данным Росстата). Кроме того, в следующем году скажется и инфляция — по прогнозу, она будет выше, чем в этом году, а пенсии индексируются на величину прошлогодней инфляции (4% против 3,7%).