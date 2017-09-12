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Россиян предупредили, что ближайшие три года пенсии расти не будут

12.09.2017 16:45 — Разное | Tut.by  
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В России пенсии в реальном выражении расти в ближайшие годы не будут и даже сократятся. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

Так, в базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 год и по 0,6% в 2019—2020 годы.

Причина падения пенсий — отказ от их индексации работающим пенсионерам (их в России около 10 млн, по данным Росстата). Кроме того, в следующем году скажется и инфляция — по прогнозу, она будет выше, чем в этом году, а пенсии индексируются на величину прошлогодней инфляции (4% против 3,7%).

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В России пенсии в реальном выражении расти в ближайшие годы не будут и даже сократятся, сообщают российские СМИ.

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