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Топ-10 продуктов, на которые в августе больше всего упали цены
В августе в Беларуси
Больше всего в августе упали цены, по данным Белстата, на свежие томаты (-45,9%), белокочанную капусту (-41,1%) и картофель (-39,7%).
Заметно дешевле также стали свекла, морковь, сладкий перец, бананы и репчатый лук.
Плодоовощная продукция в целом в августе подешевела на 15%.
Гречка в прошлом месяце стала доступнее на 1,8%, куриные яйца — на 1,3%, рис — на 1,2%, свинина бескостная — на 1%.
При этом заметнее всего в августе выросли цены на цитрусовые (+5%), кофе натуральный молотый (+2,8%) и соки (+2,6%).
Напомним, в июле в Беларуси
Цены на сельхозпродукцию в Беларуси расти не будут,
Напомним, ранее в начале августа Александр Лукашенко
Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, на какие продукты больше всего в августе упали цены.
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