Топ-10 продуктов, на которые в августе больше всего упали цены

В августе в Беларуси зафиксировали дефляцию. Так, продовольственные товары в прошлом месяце подешевели на 1,9%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на какие продукты больше всего в августе упали цены.



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Больше всего в августе упали цены, по данным Белстата, на свежие томаты (-45,9%), белокочанную капусту (-41,1%) и картофель (-39,7%).

Заметно дешевле также стали свекла, морковь, сладкий перец, бананы и репчатый лук.

Плодоовощная продукция в целом в августе подешевела на 15%.

Гречка в прошлом месяце стала доступнее на 1,8%, куриные яйца — на 1,3%, рис — на 1,2%, свинина бескостная — на 1%.

При этом заметнее всего в августе выросли цены на цитрусовые (+5%), кофе натуральный молотый (+2,8%) и соки (+2,6%).

Напомним, в июле в Беларуси зафиксировали дефляцию в 0,1%.

Цены на сельхозпродукцию в Беларуси расти не будут, сообщил в начале сентября заместитель премьер-министра Михаил Русый.

Напомним, ранее в начале августа Александр Лукашенко потребовал не допустить сезонных колебаний цен на плодоовощную продукцию в Минске. «По запасам на зиму для двухмиллионного Минска и гостей, которые приедут, договоры должны быть заключены. Вы закупите столько, сколько надо, чтобы у нас не было сезонного колебания цен», — сказал Александр Лукашенко.

Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось.