Южноафриканская футбольная ассоциация (SAFA) на своем официальном сайте подтвердила, что матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между национальной командой и Сенегалом будет переигран. Соответсвующее решение на прошлой неделе было объявлено ФИФА.

— По моральным и этическим соображениям ассоциация решила принять директиву ФИФА и переиграть матч с Сенегалом в день, который будет назван позднее, — говорится в сообщении SAFA. — Мы не можем стать стороной, которой выгодные коррупционные действия третьих лиц.

Напомним, решение о переигровке было принято в связи с тем, что арбитражный спортивный суд (CAS) подтвердил пожизненную дисквалификацию арбитра Жозефа Лемпти за оказание влияния на исход встречи. Судья должен был обеспечить счет 2:1, что и сделал, назначив спорный пенальти в концовке первого тайма.

Видео: Afrik-Foot

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЮАР согласилась на переигровку отборочного матча ЧМ-2018 с командой Сенегала Южноафриканская футбольная ассоциация (SAFA) на своем официальном сайте подтвердила, что матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между национальной...

Встреча будет переиграна во время международной паузы в чемпионатах в ноябре 2017 года.