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ЮАР согласилась на переигровку отборочного матча ЧМ-2018 с командой Сенегала
Южноафриканская футбольная ассоциация (SAFA) на своем официальном сайте подтвердила, что матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между национальной командой и Сенегалом будет переигран. Соответсвующее решение на прошлой неделе было объявлено ФИФА.
— По моральным и этическим соображениям ассоциация решила принять директиву ФИФА и переиграть матч с Сенегалом в день, который будет назван позднее, — говорится в сообщении SAFA. — Мы не можем стать стороной, которой выгодные коррупционные действия третьих лиц.
Напомним,
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Южноафриканская футбольная ассоциация (SAFA) на своем официальном сайте подтвердила, что матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между национальной...
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