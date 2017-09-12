ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЮАР согласилась на переигровку отборочного матча ЧМ-2018 с командой Сенегала

12.09.2017 17:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Южноафриканская футбольная ассоциация (SAFA) на своем официальном сайте подтвердила, что матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между национальной командой и Сенегалом будет переигран. Соответсвующее решение на прошлой неделе было объявлено ФИФА.

— По моральным и этическим соображениям ассоциация решила принять директиву ФИФА и переиграть матч с Сенегалом в день, который будет назван позднее, — говорится в сообщении SAFA. — Мы не можем стать стороной, которой выгодные коррупционные действия третьих лиц.

Напомним, решение о переигровке было принято в связи с тем, что арбитражный спортивный суд (CAS) подтвердил пожизненную дисквалификацию арбитра Жозефа Лемпти за оказание влияния на исход встречи. Судья должен был обеспечить счет 2:1, что и сделал, назначив спорный пенальти в концовке первого тайма.

Видео: Afrik-Foot

Встреча будет переиграна во время международной паузы в чемпионатах в ноябре 2017 года.
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Южноафриканская футбольная ассоциация (SAFA) на своем официальном сайте подтвердила, что матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между национальной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Міліцыя шукае мужчыну ў майцы з надпісам “Neuro Dubel. Belarus uber alles”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика