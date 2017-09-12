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Россия запустила ядерную ракету с экспериментальным боевым блоком

12.09.2017 17:45 — Разное | Tut.by  
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Межконтинентальная баллистическая ракет РС-24 «Ярс» оснащенная разделяющейся головной частью, была запущена с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области, сообщает «Российская газета».


Фото: tvc.ru

Представители Минобороны России рассказали, что главной целью пуска было названо «подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса». Экспериментальные боевые блоки долетели в заданный район на полигоне «Кура», который находится на полуострове Камчатка.

В военном ведомстве подчеркнули, что «поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме».

РС-24 «Ярс» несет четыре термоядерных боевых блока мощностью до 300 килотонн каждый и комплект ложных целей. Дальность полета ракеты составляет порядка 12 тыс. км, а круговое вероятное отклонение комплекса оценивается как не превышающее величину 150 м.

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Экспериментальные боевые блоки долетели на полигоне "Кура", который находится на полуострове Камчатка.

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