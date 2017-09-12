Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор в отношении четырех человек — троих белорусов и одного россиянина, которые взяли в Москве в аренду два автомобиля, приехали на них в Беларусь и продали их по поддельным документам. Мошенники получили от 3 до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и с конфискацией имущества.





В ходе следствия выяснилось , что группа действовала по разработанному плану. Мужчины приготовили поддельные документы и устройство радиоэлектронного подавления сигнала бортовой системы контроля местонахождения автомобиля. 29 сентября 2015 года обвиняемые приехали в московский салон проката авто и заключили договор аренды на Volkswagen Jetta. При оформлении сделки они предъявили поддельные водительские права и паспорт на имя другого человека. По условиям договора возвратить авто они должны были 3 октября 2015 года, но делать этого не собирались.

Автомобили они перегнали в Беларусь и продали. Во время «предпродажной подготовки» из кузовов авто были вырезаны фрагменты с VIN-номером, на их место вварили пластины со знаками вторичного идентификационного номера. Были подделаны и документы на авто. Сумма причиненного ущерба составила более 33 тысяч рублей.

13 ноября 2015 года правоохранители задержали одного члена преступной группы. Им оказался гражданин России, который раньше привлекался к уголовной ответственности и был осужден на восемь лет лишения свободы, но условно-досрочно освободился в 2004 году. А почти через месяц — 7 декабря, были задержаны остальные три участника из Беларуси. Известно, что они также ранее привлекались к ответственности.

Подельников обвиняли в совершении уголовных преступлений — мошенничестве; подделке, изготовлении, использовании либо сбыте поддельных документов, штампов, печатей, бланков; приобретении либо сбыте материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем. Россиянина кроме этого обвиняли в нарушении срока запрета въезда в Беларусь и подделке либо уничтожении идентификационного номера транспортного средства.

Суд приговорил троих обвиняемых к срокам от 6 до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, конфискации имущества. Еще одного обвиняемого суд приговорил к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Он находится под подпиской о невыезде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленные законодательством сроки и порядке.