Представлен Dacia Duster нового поколения. Моторы старые, но список опций впечатляет

Внешность нового Duster рассекретили еще в конце августа, а сегодня новый SUV для европейского рынка под маркой Dacia предстал перед посетителями автосалона во Франкфурте.





Внешность Duster преобразилась в эволюционном ключе, гамма двигателей в Европе не изменилась, прежняя и платформа. Тем не менее, это не рестайлинг, а машина нового поколения с основательно перекроенным интерьером и улучшенным оснащением.





И правда, судя по снимкам интерьера, внутреннее убранство Duster преобразилось в лучшую сторону. Появилась новая передняя панель с тремя кругляшами вентиляционных дефлекторов по центру, новый четырехспицевый руль (с регулировкой по вылету), новые более комфортабельные сиденья, дисплей медиа-системы теперь чуть повернут к водителю, обещано возросшее качество материалов отделки.





В списке оснащения нового Duster — система бесключевого доступа, камеры кругового обзора, боковые «шторки» безопасности и также доступный за доплату пакет систем превентивной безопасности, включающий функцию автоматического торможения и автомат управления дальним светом.





В Европе Duster будет доступен с бензиновыми моторами объемом 1,6 л (115 лошадиных сил) и 1,2 л (125 сил), а также 1,5-литровым турбодизелем с двумя степенями форсировки (90 и 110 «лошадок»).





У европейских дилеров новый Duster появится в начале следующего года. Когда сменит поколения собираемый в России Renault Duster для нашего рынка? Вопрос пока открытый. По слухам, ждать новую модель придется до 2019 года.