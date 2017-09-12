К домашним Европейским играм 2019 года Беларусь постарается добиться международной аккредитации национальной антидопинговой лаборатории, сообщил 12 сентября на пресс-конференции в Минске директор Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин.

— Наша белорусская антидопинговая лаборатория укомплектована, имеет все методики, но в 2013 году столкнулась с введенным ВАДА мораторием на аккредитацию лабораторий. К сожалению, сейчас мы ничего не можем с этим поделать, — сказал директор агентства.

Он отметил, что к Европейским играм 2019 года Беларусь будет пытаться «изменить ситуацию с учетом того, что такое крупное событие пройдет в Минске».

Сейчас же, по его словам, анализы на допинг белорусских спортсменов приходится возить за рубеж, потому что международное законодательство требует использовать для допинг-контроля только аккредитованные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лаборатории.

— Вообще для допинг-контроля требуется соблюдение жестких временных рамок — результат должен быть выдан за 24 часа, — подчеркнул Мужжухин. — Для нас возить пробы в Варшаву с учетом границы будет крайне сложно. Это процедура оформления на вывоз биологического материала, сложные логистические схемы. А для крови требуется жесткий температурный режим, при несоблюдении которого анализы не признаются.

Все эти аргументы Беларусь доводит до Европейского олимпийского комитета, который с ними согласен, сообщил Мужжухин.

— От Беларуси было отправлено письмо, что вопрос рассмотрения аккредитации нашей лаборатории со стороны ВАДА надо активизировать, письмо поддержки по этому вопросу в ВАДА отправил и Европейский олимпийский комитет. Поддерживают аккредитацию нашей лаборатории и эксперты из Совета Европы, — рассказал он.

Мужжухин уверил, что уровень оснащения и развития белорусской лаборатории позволяет получить эту аккредитацию в кратчайшие сроки.

— Пока что ВАДА в глухой обороне — на все наши письма отмалчивается и ссылается на пятилетний мораторий (срок действия моратория истекает в 2018 году. — БелаПАН.), — отметил он.

Мужжухин указал на то, что в восточноевропейском регионе сегодня от Польши до Китая нет ни одной аккредитованной лаборатории. Приостановлена аккредитация лаборатории в Москве, лишилась аккредитации лаборатория Алма-Аты.

— С учетом этого, наша лаборатория и по укомплектованности, и по логистике выглядит выигрышно при рассмотрении вопроса об аккредитации, — добавил глава антидопингового агентства.

В Беларуси планируется ввести уголовную ответственность за оборот допинговых веществ и склонение спортсменов к их приему

В Беларуси планируется ввести уголовную ответственность за оборот допинговых веществ и склонение спортсменов к их приему, сообщил директор Национального антидопингового агентства Беларуси Денис Мужжухин.

По его словам, сейчас по поручению правительства разрабатывается проект нормативного акта, который в ближайшие недели Министерство спорта и туризма должно направить на согласование в МВД, Минздрав и другие заинтересованные органы. Предполагается, что этот законопроект будет вынесен на общественное обсуждение. Он будет размещен на сайтах Национального антидопингового агентства и Минспорта и туризма, чтобы получить как можно больше мнений, в том числе федераций и других спортивных организаций. До конца года, по словам Мужжухина, законопроект должен быть представлен на рассмотрение в правительство.

Директор агентства отметил, что эта тема в Беларуси обсуждается уже давно.

— Насколько мне известно, Министерство спорта и туризма уже дважды пыталось разработать два нормативных акта по введению уголовной ответственности. Однако это должно быть не одним желанием министерства, документ должен пройти согласование во многих госорганах, юридическую экспертизу. Это сложная цепочка согласования, обсуждения этих нормативных актов, — сказал он.

— Думаю, что введение уголовной ответственности в значительной степени обезопасит наш спорт, — заявил глава антидопингового агентства. — Во-первых, это будет сдерживающим фактором, работать на предупреждение. Во-вторых, мы можем привлекать к расследованию МВД и Следственный комитет, ведь сегодня привлекать их к допинговым вопросам правовых оснований нет. А есть дела, где антидопинговое агентство недостаточно может разобраться в ситуации, требуются специальные знания, навыки следователя.

Поэтому определенные нормы уголовной ответственности в антидопингового законодательство необходимо ввести, подчеркнул глава агентства.

— И в первую очередь не за применение, а за оборот и за склонение к применению, особенно несовершеннолетних, — подчеркнул он. — Бывает, что спортсмены принимают допинг, сами того не зная, а нечистоплотные специалисты используют их, чтобы получить тренерские категории, разные надбавки, бонусы и премиальные.

Глава НАДА: Беларусь должна активнее стремиться к членству в международных федерациях

Белорусские спортивные структуры должны активно продвигать своих специалистов в международных федерациях, заявил 12 сентября на пресс-конференции в Минске директор Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин.

Он напомнил, что в свое время о недостаточной активности в этом направлении говорил бывший вице-президент Национального олимпийского комитета Максим Рыженков.

— По своей деятельности скажу, что многие спорные вопросы можно не доводить до крайности, а обсуждать на заседаниях в рабочем режиме, не вынося на уровень конфликта, — сказал Мужжухин.

Особенно, отметил он, это касается видов спорта, где интересы Беларуси должны учитываться во всем: начиная от выбора места проведения мероприятия, системы финансирования и заканчивая судейством, «особенно там, где присутствует субъективное судейство».

— Если мы взаимодействуем, если отстаиваем на международной арене по многим аспектам одну тему, то в следующий раз в каком-то субъективном виде спорта, может, и не решатся откровенно нас засуживать, — считает глава Национального антидопингового агентства. — Чем больше наших специалистов будет в международных федерациях, тем лучше. Надо наших бывших спортсменов высшего уровня продвигать туда.