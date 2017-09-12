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Гонщик "Минска" попал на подиум второго этапа "Тура Китая I"

12.09.2017 20:40 — Разное | Tut.by  
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Гонщик велоклуба «Минск» Сергей Попок попал на подиум на втором этапе многодневки первой категории «Тур Китая I».


minskcyclingclub.by

Попок финишировал вторым, уступив лишь итальянцу из команды «Виллиер» Лиаму Бертаццо. Третьим стал австралиец Кэмерон Бэйли.

Отметим, что в первой группе удержался только 21 человек.

После двух этапов Попок занимает второе место в общем зачете, уступая Бертаццо семь секунд. Роман Тишков идет 29-м (+1.15), Роман Романов — 47-м (+1.16), Евгений Королек — 82-м (+3.01), Михаил Шеметов — 102-м (+5.27). Евгений Ахраменко вынужден был сойти на втором этапе.

Впереди гонщиков ждет еще три этапа, включая трехкилометровую разделку.

 
Теги: Минск
 
 
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Гонщик велоклуба "Минск" Сергей Попок попал на подиум на втором этапе многодневки первой категории "Тур Китая I".

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