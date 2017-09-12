Гонщик велоклуба «Минск» Сергей Попок попал на подиум на втором этапе многодневки первой категории «Тур Китая I».



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Попок финишировал вторым, уступив лишь итальянцу из команды «Виллиер» Лиаму Бертаццо. Третьим стал австралиец Кэмерон Бэйли.

Отметим, что в первой группе удержался только 21 человек.

После двух этапов Попок занимает второе место в общем зачете, уступая Бертаццо семь секунд. Роман Тишков идет 29-м (+1.15), Роман Романов — 47-м (+1.16), Евгений Королек — 82-м (+3.01), Михаил Шеметов — 102-м (+5.27). Евгений Ахраменко вынужден был сойти на втором этапе.

Впереди гонщиков ждет еще три этапа, включая трехкилометровую разделку.