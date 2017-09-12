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"Барселона" играет с "Ювентусом" в Лиге чемпионов. Мультимедийный онлайн TUT!
Во вторник пройдут первые матчи группового этапа нового сезона футбольной Лиги чемпионов. Причем уже в стартовом туре болельщики смогут насладиться суперматчем — испанская «Барселона» сыграет с итальянским «Ювентусом».
Обе команды успешно начали сезон, выиграв по три стартовых матча в национальных первенствах, и возглавив там турнирные таблицы.
В межсезонье «Барселона» понесла серьезную потерю: в «Пари Сен-Жермен» перешел бразильский форвард Неймар. В линии нападения его должен заменить молодой француз Усман Дембеле.
Для «Ювентуса» летний период ознаменовался уходом Леонардо Бонуччи и Дани Алвеса, а также рядом солидных подписаний, среди которых трансферы Бенедикта Хеведеса, Родриго Бетанкура, Блеза Матюиди, Федерико Бернардески, Маттиа Де Шильо, Дугласа Косты, Медхи Бенатии и Войцеха Щенсны.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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Во вторник пройдут первые матчи группового этапа нового сезона футбольной Лиги чемпионов. Причем уже в стартовом туре болельщики смогут насладиться суперматчем -...
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