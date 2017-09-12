Во вторник пройдут первые матчи группового этапа нового сезона футбольной Лиги чемпионов. Причем уже в стартовом туре болельщики смогут насладиться суперматчем — испанская «Барселона» сыграет с итальянским «Ювентусом».



Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Обе команды успешно начали сезон, выиграв по три стартовых матча в национальных первенствах, и возглавив там турнирные таблицы.

В межсезонье «Барселона» понесла серьезную потерю: в «Пари Сен-Жермен» перешел бразильский форвард Неймар. В линии нападения его должен заменить молодой француз Усман Дембеле.

Для «Ювентуса» летний период ознаменовался уходом Леонардо Бонуччи и Дани Алвеса, а также рядом солидных подписаний, среди которых трансферы Бенедикта Хеведеса, Родриго Бетанкура, Блеза Матюиди, Федерико Бернардески, Маттиа Де Шильо, Дугласа Косты, Медхи Бенатии и Войцеха Щенсны.



Барселона 0−0 Ювентус

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