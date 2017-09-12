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"Крумкачы" отчитались, как они потратили первые деньги болельщиков
Минский футбольный клуб «Крумкачы», руководство которого
За три последних недели «вороны» собрали почти 20 тысяч рублей. Неравнодушными к проблемам команды стали 476 человек.
Как и обещал Денис Шунто на
За первые 10 дней сентября «Крумкачы» потратили 8723 рубля. Подробнее — в таблице ниже.
В хронологическом порядке все траты выглядят следующим образом.
1 сентября, пятница.
Тренировка дубля — 120 рублей.
2 сентября, суббота.
Тренировка дубля — 120 рублей.
3 сентября, воскресенье.
Двусторонняя игра дубля и основы — 288 рублей.
5 сентября, вторник.
Тренировка дубля — 120 рублей.
6 сентября, среда.
Тренировка дубля — 120 рублей.
7 сентября, четверг.
Тренировка дубля — 120 рублей.
8 сентября, пятница.
Транспорт (матч дубля в Солигорске) — 450 рублей.
9 сентября, суббота (день матча).
Транспорт (матч основной команды в Солигорске) — 450 рублей.
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За три последних недели "вороны" собрали почти 20 тысяч рублей.
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