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"Крумкачы" отчитались, как они потратили первые деньги болельщиков

12.09.2017 19:10 — Разное | Tut.by  
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Минский футбольный клуб «Крумкачы», руководство которого решилось на краудфандинг, отчитался о первых тратах.

За три последних недели «вороны» собрали почти 20 тысяч рублей. Неравнодушными к проблемам команды стали 476 человек.

Как и обещал Денис Шунто на пресс-конференции по поводу запуска сбора средств, менеджмент публикует отчет по израсходованным суммам.

За первые 10 дней сентября «Крумкачы» потратили 8723 рубля. Подробнее — в таблице ниже.


В хронологическом порядке все траты выглядят следующим образом.

1 сентября, пятница.

Тренировка дубля — 120 рублей.
Тренировка основной команды — 288 рублей.

2 сентября, суббота.

Тренировка дубля — 120 рублей.
Тренировка основной команды — 288 рублей.
Домашние матчи команды лицензии (2000 и 2003 г. р.) — 845 рублей.

3 сентября, воскресенье.

Двусторонняя игра дубля и основы — 288 рублей.
Транспорт (матчи команд лицензии 2001 и 2002 г. р. в Жодино) — 350 рублей.

5 сентября, вторник.

Тренировка дубля — 120 рублей.
Тренировка основной команды — 288 рублей.

6 сентября, среда.

Тренировка дубля — 120 рублей.
Тренировка основной команды — 288 рублей.

7 сентября, четверг.

Тренировка дубля — 120 рублей.
Тренировка основной команды — 288 рублей.
Медицинские препараты — 140 рублей.

8 сентября, пятница.

Транспорт (матч дубля в Солигорске) — 450 рублей.
Тренировка основной команды — 300 рублей.
Оплата услуг «Скорой помощи» (по договору) — 1400 рублей.
Оплата услуг МЧС (по договору) — 1100 рублей.

9 сентября, суббота (день матча).

Транспорт (матч основной команды в Солигорске) — 450 рублей.
Транспорт (матч команды лицензии 2000 г. р. в Могилеве) — 520 рублей.
Домашние матчи команд лицензии 2001 и 2002 г. р. — 840 рублей.

Присоединиться к краудфандингу и помочь «Крумкачам» можно по этой ссылке.

 
Теги: Могилев
 
 
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За три последних недели "вороны" собрали почти 20 тысяч рублей.

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