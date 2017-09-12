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Шамко: Решение Европейской федерации таэквондо о переносе чемпионатов Европы вызывает недоумение

12.09.2017 22:09 — Разное | Tut.by  
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Решение Европейской федерации таэквондо о переносе чемпионатов Европы вызывает недоумение. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко.


Александр Шамко. Фото: tvr.by

На официальном сайте ЕФТ сегодня было размещено сообщение о переносе чемпионатов Европы по таэквондо и паратаэквондо из Беларуси в другую страну. Причиной, согласно официальному сообщению, стали «непредвиденные обстоятельства», детали которых не раскрывались. По предварительной информации, мотивом послужило решение не включать таэквондо в программу вторых Евроигр, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске.

Как отметил Александр Шамко, такие действия белорусской стороной воспринимаются с недоумением.

— Решение о том, какие виды спорта будут представлены в июне 2019-го в Минске, не принимались белорусской стороной в одностороннем порядке. Велись тщательные переговоры с Европейскими олимпийскими комитетами, с международными и европейскими федерациями по видам спорта. Казалось, достигли полного взаимопонимания по всем видам спорта. Решение ЕФТ о переносе чемпионатов, которые должны были пройти уже 26−29 октября в дворце спорта «Уручье», вызывает недоумение у белорусской стороны.

Тем не менее мы открыты к продолжению конструктивного диалога и готовы обсуждать возможность проведения международных соревнований по таэквондо и паратаэквондо в будущем. Решение отдельных чиновников в европейской спортивной структуре не должно повлиять на развитие этого вида спорта на всем Европейском континенте. В свою очередь, белорусская сторона направит официальное письмо руководству Европейских олимпийских комитетов с целью обратить внимание на действия Европейской федерации таэквондо, — рассказал Александр Шамко.

Руководитель спортивной отрасли отметил полную готовность белорусской стороны к проведению чемпионатов Европы по таэквондо и паратаэквондо по всем международным стандартам.

— Ранее представители Европейской федерации таэквондо, во время визита в Минск, на переговорах с руководством Минспорта, НОК Беларуси и национальной федерацией с удовлетворением высказывались об условиях, в которых пройдут два турнира. В Минске, по их оценке, имеется все необходимое для качественного проведения чемпионатов Европы.

Турниры должны были нести и определенную социальную направленность, поскольку одновременно болельщики смогли бы увидеть как ведущих европейских атлетов, так и представителей паратаэквондо. Руководство Европейской федерации таэквондо выражало даже благодарность за то, что Беларусь сможет принять одновременно два крупных состязания. На этом фоне вызывает удивление и недоумение тот документ, который поступил в Белорусскую федерацию таэквондо, — подчеркнул министр спорта.

 
Теги: Минск
 
 
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