Капитана английского клуба выгнали из дома из-за беременной любовницы

Капитан «Лестера» Уэс Морган вынужден жить на съемной квартире. Как утверждает The Sun, невеста футболиста Шенин Фишер узнала о его беременной любовнице.



Уэс Морган. Фото: Reuters

Причем произошло это в результате анонимного звонка. Защитник был вынужден признать свою вину.

У 33-летнего Моргана и его ровесницы Фишер двое детей, они живут вместе на протяжении 14 лет. При этом со своей 27-летней любовницей ямаец, как предполагается, встречался последние три года.

Уэс Морган выступает за «Лестер» с 2012 года, проведя за это время за команду 240 матчей и став чемпионом Англии в 2016 году.

Wes Morgan clearly idolises John Terry so much that he is following in his footsteps on AND OFF the pitch… https://t.co/nZFbTmzE4n — CaughtOffside (@caughtoffside) 12 сентября 2017 г.