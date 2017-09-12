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Капитана английского клуба выгнали из дома из-за беременной любовницы

13.09.2017 07:19 — Разное | Tut.by  
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Капитан «Лестера» Уэс Морган вынужден жить на съемной квартире. Как утверждает The Sun, невеста футболиста Шенин Фишер узнала о его беременной любовнице.


Уэс Морган. Фото: Reuters

Причем произошло это в результате анонимного звонка. Защитник был вынужден признать свою вину.

У 33-летнего Моргана и его ровесницы Фишер двое детей, они живут вместе на протяжении 14 лет. При этом со своей 27-летней любовницей ямаец, как предполагается, встречался последние три года.

Уэс Морган выступает за «Лестер» с 2012 года, проведя за это время за команду 240 матчей и став чемпионом Англии в 2016 году.

 
 
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Капитан "Лестера" Уэс Морган вынужден жить на съемной квартире. Невеста футболиста Шенин Фишер узнала о его беременной любовнице.

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