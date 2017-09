Капитана английского клуба выгнали из дома из-за беременной любовницы

Капитан «Лестера» Уэс Морган вынужден жить на съемной квартире. Как утверждает The Sun, невеста футболиста Шенин Фишер узнала о его беременной любовнице.

Причем произошло это в результате анонимного звонка. Защитник был вынужден признать свою вину.

У 33-летнего Моргана и его ровесницы Фишер двое детей, они живут вместе на протяжении 14 лет. При этом со своей 27-летней любовницей ямаец, как предполагается, встречался последние три года.

Уэс Морган выступает за «Лестер» с 2012 года, проведя за это время за команду 240 матчей и став чемпионом Англии в 2016 году.