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В Минске продают однокомнатную квартиру за полмиллиона долларов

13.09.2017 07:17 — Разное | Tut.by  
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Однокомнатную квартиру за 500 тысяч долларов предлагают в «доме, который находится в самом сердце столицы — набережной реки Свислочь». Точный адрес уникальной «однушки» — улица Сторожевская, 6. По этому адресу расположен элитный жилой комплекс «У Троицкого». Впрочем, не только месторасположение повлияло на цену квартиры.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дело в том, что однокомнатная квартира имеет большую площадь — 306 квадратных метров. Жилье расположено на 22 этаже. В квартире нет стен и перегородок — все помещение подписано на плане как «жилая, с кухонным оборудованием». Впрочем, тут столько окон и лоджий, что можно сделать не одну комнату. Также в квартире есть три санузла, общая площадь которых — 13 квадратных метров.




Квартира не кажется сногсшибательно дорогой, если посчитать стоимость квадратного метра в ней. Он равен 1635 долларов за «квадрат».

Если смотреть по цене квадратного метра, то это не самая дорогая однокомнатная квартира в Минске. Так, в сталинке на улице Ленина, 11 «однушку» предлагают за 165 тысяч долларов, по 3 873 долларов за квадратный метр. Площадь квартиры — всего 43 квадратных метра.


Чтобы потенциальные покупатели видимо знали, откуда такая цена, в объявлении подробно описано, какая отделка, сантехника и мебель были использованы. Также указывается, что все это останется новым хозяевам.






Чуть дешевле за «квадрат» — по 3 864 доллара — просят за однокомнатную квартиру в клубном доме на улице В. Хоружей 48А. Жилье площадью 51 квадратный метр в итоге обойдется в 199 тысяч долларов. «Немецкие деревянные стеклопакеты, итальянская металлическая дверь, встроенная кухня, шкафы-купе, гардеробная, душевая кабина, счетчики воды, кондиционер, встроенная в шкаф двуспальная полноразмерная кровать с ортопедическим матрацем», — говорится в объявлении.





И все же это не предел. Самый дорогой квадратный метр стоит в однокомнатной квартире на проспекте Победителей, 27 — по 4 719 долларов. Площадь квартиры — 49,8 квадратных метров. В объявлении говорится, что в квартире «полностью дизайнерский ремонт, все сделано руками мастеров и под заказ, по дизайн проекту с использованием качественных импортных материалов». Цена вопроса — 235 тысяч долларов.





 
Теги: Минск
 
 
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Впрочем, мы нашли "однушки", которые стоят еще дороже.

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