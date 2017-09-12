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"Надо меньше злиться и нервничать". ЗОЖ, умеренность и позитивные мысли губернатора Кравцова

13.09.2017 08:15 — Разное | Tut.by  
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Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов каждый день занимается физкультурой и много ходит пешком по городу. GO.TUT.BY встретил чиновника на велопробеге на Августовском канале и расспросил о его здоровых привычках.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В молодости я серьезно занимался лыжами. Был даже первый разряд по этому виду спорта. И сейчас, когда выпадает снег, с удовольствием катаюсь. Еще в свободное время люблю плавать, зимой ныряю в прорубь. Не прочь покрутить и педали велосипеда. Кстати, проехал вдоль всего Августовского канала.

Люблю многие виды спорта, особенно командные. Сам я играл по молодости в хоккей. Сейчас из-за занятости забросил это дело. Да и возраст не тот, поэтому немного боязно. Но как зритель хожу на соревнования и по хоккею, и по футболу, и по волейболу.

Я сторонник здорового образа жизни и правильного питания. Жирное, копченое, соленое, спиртное, газированное — всего должно быть в меру. В еде я скромен. Ужин — легкий. Иногда могу обойтись и без него. Выпиваю много воды, как советуют наши врачи. Получается около трех литров в день.

В фитнес-центры не хожу. И так поддерживаю хорошую форму. Здесь все просто: утром — физкультура, вечером — физкультура. Днем при возможности стараюсь больше ходить по улицам как обычный горожанин. Рецепт хорошей физической формы прост — надо больше двигаться и знать во всем меру.

Здоровый образ жизни — это не только спорт, это еще и отношение к окружающему миру. Надо, чтобы в голове было больше добрых мыслей, надо меньше злиться и нервничать. Это все укорачивает жизнь.

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Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов каждый день занимается физкультурой и много ходит пешком по городу.

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