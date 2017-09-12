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"Зачем тебе такая обуза?": белоруски рассказывают, как выйти замуж с детьми
Обидной аббревиатурой РСП («разведёнка с прицепом») в соцсетях называют женщин, у которых в первом браке не сложилось, и у кого, по мнению обывателей, устроить после развода личную жизнь нет никаких шансов. Более того — нету права. Мол, «не сохранила брак ради детей, оставайся на всю жизнь у разбитого корыта! Все равно такая обуза никому не нужна».
Вы не поверите, но в Сети есть даже целые сообщества вроде «Анти-РСП». Там обсуждается вся «правда» о том, как такие женщины обманом заманивают в свои сети бедненьких мужчин и потом заставляют «жизнь положить» на то, чтобы вырастить чужих детей. А чужого, мол, никому не надо. А кому надо — тот (цитирую) «олень».
Между тем, реальная жизнь показывает: крест на себе после развода ставить не стоит. Ведь на женщину с двумя детьми можно смотреть не как на одинокую неудачницу с тем самым «прицепом», а как на уже готовую семью. И мужчины, которые в эту семью решаются войти и остаться, — как правило, гораздо сильнее, благороднее и достойнее тех, кто создает вышеупомянутые сообщества.
«Дети счастливы, если счастлива их мама!»
Елена, 35 лет и Виталий, 35 лет (вместе 4,5 года, у Елены двое детей от первого брака — 9 и 15 лет):
«С первым мужем мы прожили немало — 12 лет. Подрастали двое детей: Ульяне на тот момент было всего 5 лет, сыну Егору — 11. Но чем старше я становилась, тем больше понимала, что мой муж — это все-таки не тот мужчина, с которым мне бы хотелось прожить всю оставшуюся жизнь. Мысль о разводе уже давно зрела у меня в голове, но встреча с Виталиком стала решающим, переломным моментом, который подстегнул меня к глобальным переменам в жизни.
Нет, готовясь развестись, я никого специально не искала, чтобы «было, куда уходить». Это была совершенно случайная искра, пробежавшая между двумя людьми при достаточно небанальных обстоятельствах. Это произошло в детском саду, куда ходили наши дети. На новогоднем празднике мне предложили быть Снегурочкой, а Виталику — Дедом Морозом. Он тогда еще был официально женат, но вместе с женой уже не жил — как и у нас, у них в браке тоже что-то не сложилось и не срослось. И, когда Виталик узнал, что Снегурочкой буду именно я, то сразу согласился. Этот день и перевернул всю нашу жизнь.
Отношения между нами практически сразу завязались серьезные. Про детей он знал с самого начала и это обстоятельство его нисколько не отпугнуло. Более того, он не уставал говорить, что очень рад, что теперь у него будет еще и дочь, о которой он всю жизнь мечтал.
Уже после нескольких наших встреч он рассказал своим родителям обо мне. И, хоть мы лично и не были знакомы, но они все обо мне знали с самого начала. И я им очень благодарна, что приняли меня без осуждения.
А вот с бывшим мужем все сложилось, увы, совсем не так гладко. Отношения стали ужасными, конфликты были практически ежедневные. Первое время я не могла даже попасть в квартиру, которую мы покупали совместно в браке, — он сменил замки. Мне пришлось подать в суд на раздел имущества, что ему тоже очень не понравилось, и что тоже привело к шквалу его агрессии в мою сторону. Сейчас мы живем в этой квартире и платим ему за аренду его комнаты, отсуженной по суду.
Что касается детей, пока мы были в браке с бывшим мужем, отношения у него с нашим сыном оставляли желать лучшего, Егор его попросту боялся. Хотя Ульяну он любил и даже баловал. Когда дело коснулось переезда, дети с радостью помогали мне, и особо не сожалели о том, что уезжают от родного отца. Самое удивительное, что теперь у них очень хорошие отношения. Мой бывший муж пересмотрел свое отношение к Егору, а иначе бы просто его потерял.
Как касается того, как выстраивались отношения второго мужа — Виталика, с моими уже достаточно большими детьми, тут у меня было много страхов — не без этого. Егор — уже подросток, и, конечно, что тут говорить, даже мне с ним тяжело. Возраст сложный, Виталику поначалу со злостью заявлял: «А кто ты мне такой?!» Но сейчас, прожив уже несколько лет с отчимом, сын понял, что Виталик очень много для него делает. Любовь родного отца — она больше на словах, а вся основная забота — на отчиме. Виталик каждую неделю всего прошлого учебного года ездил в школу, переписывал все оценки Егора, познакомился со всеми учителями. Он знает их больше, чем я. Его забота проявляется реальных поступках.
С Улечкой все было намного проще, она приняла его сразу. Я бы даже сказала — тянется к нему. А еще бонусом у детей появилась замечательная третья бабушка — мама Виталика, которой за ее любовь к моим детям огромное спасибо!
Планируем ли мы третьего ребенка? Не знаю. Виталик очень хочет, а меня останавливает отсутствие жилплощади. Если Бог даст- то конечно. Но специально, наверное, нет.
Мне многие говорят: «Какая ты отчаянная, ты молодец!» Молодец, что не побоялась, уже имея двух больших детей, круто поменять свою жизнь и не мириться с браком, который уже давно отжил свое. Что я могу на это ответить? Жизнь одна. И нельзя плыть по течению. Нам с Виталиком пришлось пережить немало всего: наши разводы, раздел жилья, осуждения и шушуканья за спиной. Но не стоит бояться менять свою жизнь и жизнь своих детей. Дети счастливы, если счастлива их мама. Я знаю такие семьи, где есть родной отец, и в тоже время он не принимает никакого участия в воспитании своих деток, а те постоянно наблюдают ругань своих родителей и растут в этой неблагоприятной для ранимой детской психики обстановке.
Подводя итог сказанному, хотелось бы сказать сильной половине человечества: дорогие мужчины, если вам нужна ваша семья и ваши дети, то цените это изо всех сил! Например, я, оглядываясь назад, могу сказать, что мой сын Егор обрел отца уже только после нашего развода… И это о многом заставляет задуматься.
А тем мужчинам, которые не знают, решаться ли на брак с женщиной, у которой уже есть свои дети, можно посоветовать только одно: не берите на себя эту ответственность, если вы не точно и не до конца уверены в своих силах и чувствах. А если уверены, то справиться и пережить можно все!"
«Его родственники были категорически против нашего брака».
Юлия, 42 года и Константин, 50 лет (вместе 22 года, у Юлии две дочери от первого брака -25 и 23 года, общим сыновьям 14 и 7 лет):
«С первым мужем мы прожили всего три года, за которые он извел меня своей ревностью. Никуда не пускал, считал, что место женщины — на кухне. В декрете со второй, младшей дочкой, я не высидела до конца — пришла на прежнее место работы. Туда пришли новенькие водители. И вот, один из них — Константин — начал буквально бегать за мной, прохода не давал, окружая своей заботой и любовью. И я, наконец, почувствовала себя женщиной, а не приложением к детям и кухне. Вот тогда-то и закралась мысль, что ведь есть и другая, действительно счастливая жизнь. Что можно все изменить — стоит только захотеть. Единственное, что меня останавливало, — это дети. Как и любую другую женщину, которая оказалась бы на моем месте, меня мучала мысль, что им нужен родной отец и что их никто не будет любить больше, чем он…
И я все общение с Константином свела на нет. Но, прожив с мужем еще около месяца, поняла, что жить так больше не могу. Сказала прямо: «Давай разводиться!» Он просил не рушить семью, говорил, что изменится, но я понимала, что, если за три года не изменился, дальше будет только хуже. Все это время Костя работал рядом, не пропуская момента увидеть меня и пообщаться. В итоге, муж все-таки уехал жить к матери. А я подала на развод. Мне тогда было 20 лет.
Уже через несколько дней Костя пришел к нам в гости с игрушками и тортом. Он знал, что у меня две маленьких дочери (младшей на тот момент был годик). Старшая к постороннему дяде отнеслась очень настороженно, а вот младшая сразу пошла на руки, как к родному. Потом, постепенно, и Валентина оттаяла, и они с Костей стали добрыми друзьями. Девчонки почти сразу стали называть его папой и называют до сих пор, даже при собственном отце, ничуть не стесняясь. Всем говорят: «У нас два папы, и оба — родные!»
Кстати, с бывшим мужем связь мы поддерживаем редко, но он приезжал на свадьбу к дочери. Общались, как старые знакомые. Он тоже давно женат и у него почти взрослый сын.
Поженились мы только через четыре года. Тогда, когда я окончательно поняла и увидела, что Костя действительно любит моих детей и меня, и эта любовь не идет на убыль.
«Когда мы с Юлей решили пожениться, ее дети уж точно меня не пугали, — вспоминает Константин. — Я полюбил Юлю, полюбил и ее детей. Проблем не было: девочки хорошие, воспитанные, за всю жизнь мы с ними ни одного плохого слова друг другу не сказали, даже тогда, когда был переходный возраст».
В 2003 году у нас родился сын, а в 2010 — еще один. При этом, я никогда не замечала, чтобы муж делал какую-то разницу между дочерьми и сыновьями. Всегда внимания уделял всем одинаково. Даже сейчас, когда Валя вышла замуж, а Таня живет с молодым человеком, он, приходя с работы, спрашивает про всех, интересуется жизнью девчонок. Валентина месяц назад подарила нам внука, а Костя посмотрел на него и сказал: «На меня похож!» Иногда я думаю, что он и не помнит уже, что это не его дочери.
Конечно, мне было очень страшно менять свою жизнь, но я рискнула. Боялась, что не сложится, что не подойдем друг другу, что дети не примут нового папу. Но нам повезло: у нас все хорошо уже целых 22 года. Так что, как и мой муж, считаю, что бояться, что «никто замуж не возьмет с «прицепом», не стоит. Если мужчина любит женщину, он будет любить и ее детей, хоть их двое, хоть трое. А если мужчине женщина не нужна, то он и своих детей бросит.
Его родственники были категорически против нашего брака. Говорили: «Зачем тебе такая обуза? Молодой еще, своих родишь!» Но он пошел наперекор всем, и теперь, конечно, они нас приняли: любят и ценят.
Я не считаю, что мой случай, когда женщины выходят замуж с двумя и более детьми, единичный или настолько уж редкий. У меня есть подруга, которая вообще развелась с мужем в 40 лет! И осталась одна с двумя сыновьями 13 и 14 лет. А через год вышла замуж за своего одноклассника, и уже несколько лет они живут душа в душу. И дети его уважают, прислушиваются к его мнению.
Женщинам, которые не верят, что нужны кому-то именно из-за того, что уже есть дети, хочу посоветовать в корне поменять свою точку зрения. И не думать, что кому-то просто иногда везет, а им нет. Далеко не все в нашей жизни зависит от везения. Нельзя превращается в клушу, надо следить за собой, всегда хорошо выглядеть. И несмотря ни на что, не показывать окружающим, что у тебя на душе. Всегда улыбаться, быть общительной, не закрываться в своей беде, не лелеять ее, как малыша. Ведь мужчины не смотрят на женщин, у которых потухший взгляд и всегда уныние на лице. Поэтому выше нос, и счастье само вас найдет!"
Оксана Бланк, практикующий психолог
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