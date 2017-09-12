Обидной аббревиатурой РСП («разведёнка с прицепом») в соцсетях называют женщин, у которых в первом браке не сложилось, и у кого, по мнению обывателей, устроить после развода личную жизнь нет никаких шансов. Более того — нету права. Мол, «не сохранила брак ради детей, оставайся на всю жизнь у разбитого корыта! Все равно такая обуза никому не нужна».





Вы не поверите, но в Сети есть даже целые сообщества вроде «Анти-РСП». Там обсуждается вся «правда» о том, как такие женщины обманом заманивают в свои сети бедненьких мужчин и потом заставляют «жизнь положить» на то, чтобы вырастить чужих детей. А чужого, мол, никому не надо. А кому надо — тот (цитирую) «олень».

Между тем, реальная жизнь показывает: крест на себе после развода ставить не стоит. Ведь на женщину с двумя детьми можно смотреть не как на одинокую неудачницу с тем самым «прицепом», а как на уже готовую семью. И мужчины, которые в эту семью решаются войти и остаться, — как правило, гораздо сильнее, благороднее и достойнее тех, кто создает вышеупомянутые сообщества.

«Дети счастливы, если счастлива их мама!»

Елена, 35 лет и Виталий, 35 лет (вместе 4,5 года, у Елены двое детей от первого брака — 9 и 15 лет):

«С первым мужем мы прожили немало — 12 лет. Подрастали двое детей: Ульяне на тот момент было всего 5 лет, сыну Егору — 11. Но чем старше я становилась, тем больше понимала, что мой муж — это все-таки не тот мужчина, с которым мне бы хотелось прожить всю оставшуюся жизнь. Мысль о разводе уже давно зрела у меня в голове, но встреча с Виталиком стала решающим, переломным моментом, который подстегнул меня к глобальным переменам в жизни.





Нет, готовясь развестись, я никого специально не искала, чтобы «было, куда уходить». Это была совершенно случайная искра, пробежавшая между двумя людьми при достаточно небанальных обстоятельствах. Это произошло в детском саду, куда ходили наши дети. На новогоднем празднике мне предложили быть Снегурочкой, а Виталику — Дедом Морозом. Он тогда еще был официально женат, но вместе с женой уже не жил — как и у нас, у них в браке тоже что-то не сложилось и не срослось. И, когда Виталик узнал, что Снегурочкой буду именно я, то сразу согласился. Этот день и перевернул всю нашу жизнь.

Отношения между нами практически сразу завязались серьезные. Про детей он знал с самого начала и это обстоятельство его нисколько не отпугнуло. Более того, он не уставал говорить, что очень рад, что теперь у него будет еще и дочь, о которой он всю жизнь мечтал.

Уже после нескольких наших встреч он рассказал своим родителям обо мне. И, хоть мы лично и не были знакомы, но они все обо мне знали с самого начала. И я им очень благодарна, что приняли меня без осуждения.





А вот с бывшим мужем все сложилось, увы, совсем не так гладко. Отношения стали ужасными, конфликты были практически ежедневные. Первое время я не могла даже попасть в квартиру, которую мы покупали совместно в браке, — он сменил замки. Мне пришлось подать в суд на раздел имущества, что ему тоже очень не понравилось, и что тоже привело к шквалу его агрессии в мою сторону. Сейчас мы живем в этой квартире и платим ему за аренду его комнаты, отсуженной по суду.

Что касается детей, пока мы были в браке с бывшим мужем, отношения у него с нашим сыном оставляли желать лучшего, Егор его попросту боялся. Хотя Ульяну он любил и даже баловал. Когда дело коснулось переезда, дети с радостью помогали мне, и особо не сожалели о том, что уезжают от родного отца. Самое удивительное, что теперь у них очень хорошие отношения. Мой бывший муж пересмотрел свое отношение к Егору, а иначе бы просто его потерял.

Как касается того, как выстраивались отношения второго мужа — Виталика, с моими уже достаточно большими детьми, тут у меня было много страхов — не без этого. Егор — уже подросток, и, конечно, что тут говорить, даже мне с ним тяжело. Возраст сложный, Виталику поначалу со злостью заявлял: «А кто ты мне такой?!» Но сейчас, прожив уже несколько лет с отчимом, сын понял, что Виталик очень много для него делает. Любовь родного отца — она больше на словах, а вся основная забота — на отчиме. Виталик каждую неделю всего прошлого учебного года ездил в школу, переписывал все оценки Егора, познакомился со всеми учителями. Он знает их больше, чем я. Его забота проявляется реальных поступках.

С Улечкой все было намного проще, она приняла его сразу. Я бы даже сказала — тянется к нему. А еще бонусом у детей появилась замечательная третья бабушка — мама Виталика, которой за ее любовь к моим детям огромное спасибо!

Планируем ли мы третьего ребенка? Не знаю. Виталик очень хочет, а меня останавливает отсутствие жилплощади. Если Бог даст- то конечно. Но специально, наверное, нет.

Мне многие говорят: «Какая ты отчаянная, ты молодец!» Молодец, что не побоялась, уже имея двух больших детей, круто поменять свою жизнь и не мириться с браком, который уже давно отжил свое. Что я могу на это ответить? Жизнь одна. И нельзя плыть по течению. Нам с Виталиком пришлось пережить немало всего: наши разводы, раздел жилья, осуждения и шушуканья за спиной. Но не стоит бояться менять свою жизнь и жизнь своих детей. Дети счастливы, если счастлива их мама. Я знаю такие семьи, где есть родной отец, и в тоже время он не принимает никакого участия в воспитании своих деток, а те постоянно наблюдают ругань своих родителей и растут в этой неблагоприятной для ранимой детской психики обстановке.





Подводя итог сказанному, хотелось бы сказать сильной половине человечества: дорогие мужчины, если вам нужна ваша семья и ваши дети, то цените это изо всех сил! Например, я, оглядываясь назад, могу сказать, что мой сын Егор обрел отца уже только после нашего развода… И это о многом заставляет задуматься.

А тем мужчинам, которые не знают, решаться ли на брак с женщиной, у которой уже есть свои дети, можно посоветовать только одно: не берите на себя эту ответственность, если вы не точно и не до конца уверены в своих силах и чувствах. А если уверены, то справиться и пережить можно все!"

«Его родственники были категорически против нашего брака».

Юлия, 42 года и Константин, 50 лет (вместе 22 года, у Юлии две дочери от первого брака -25 и 23 года, общим сыновьям 14 и 7 лет):

«С первым мужем мы прожили всего три года, за которые он извел меня своей ревностью. Никуда не пускал, считал, что место женщины — на кухне. В декрете со второй, младшей дочкой, я не высидела до конца — пришла на прежнее место работы. Туда пришли новенькие водители. И вот, один из них — Константин — начал буквально бегать за мной, прохода не давал, окружая своей заботой и любовью. И я, наконец, почувствовала себя женщиной, а не приложением к детям и кухне. Вот тогда-то и закралась мысль, что ведь есть и другая, действительно счастливая жизнь. Что можно все изменить — стоит только захотеть. Единственное, что меня останавливало, — это дети. Как и любую другую женщину, которая оказалась бы на моем месте, меня мучала мысль, что им нужен родной отец и что их никто не будет любить больше, чем он…





И я все общение с Константином свела на нет. Но, прожив с мужем еще около месяца, поняла, что жить так больше не могу. Сказала прямо: «Давай разводиться!» Он просил не рушить семью, говорил, что изменится, но я понимала, что, если за три года не изменился, дальше будет только хуже. Все это время Костя работал рядом, не пропуская момента увидеть меня и пообщаться. В итоге, муж все-таки уехал жить к матери. А я подала на развод. Мне тогда было 20 лет.

Уже через несколько дней Костя пришел к нам в гости с игрушками и тортом. Он знал, что у меня две маленьких дочери (младшей на тот момент был годик). Старшая к постороннему дяде отнеслась очень настороженно, а вот младшая сразу пошла на руки, как к родному. Потом, постепенно, и Валентина оттаяла, и они с Костей стали добрыми друзьями. Девчонки почти сразу стали называть его папой и называют до сих пор, даже при собственном отце, ничуть не стесняясь. Всем говорят: «У нас два папы, и оба — родные!»

Кстати, с бывшим мужем связь мы поддерживаем редко, но он приезжал на свадьбу к дочери. Общались, как старые знакомые. Он тоже давно женат и у него почти взрослый сын.

Поженились мы только через четыре года. Тогда, когда я окончательно поняла и увидела, что Костя действительно любит моих детей и меня, и эта любовь не идет на убыль.

«Когда мы с Юлей решили пожениться, ее дети уж точно меня не пугали, — вспоминает Константин. — Я полюбил Юлю, полюбил и ее детей. Проблем не было: девочки хорошие, воспитанные, за всю жизнь мы с ними ни одного плохого слова друг другу не сказали, даже тогда, когда был переходный возраст».

В 2003 году у нас родился сын, а в 2010 — еще один. При этом, я никогда не замечала, чтобы муж делал какую-то разницу между дочерьми и сыновьями. Всегда внимания уделял всем одинаково. Даже сейчас, когда Валя вышла замуж, а Таня живет с молодым человеком, он, приходя с работы, спрашивает про всех, интересуется жизнью девчонок. Валентина месяц назад подарила нам внука, а Костя посмотрел на него и сказал: «На меня похож!» Иногда я думаю, что он и не помнит уже, что это не его дочери.





Конечно, мне было очень страшно менять свою жизнь, но я рискнула. Боялась, что не сложится, что не подойдем друг другу, что дети не примут нового папу. Но нам повезло: у нас все хорошо уже целых 22 года. Так что, как и мой муж, считаю, что бояться, что «никто замуж не возьмет с «прицепом», не стоит. Если мужчина любит женщину, он будет любить и ее детей, хоть их двое, хоть трое. А если мужчине женщина не нужна, то он и своих детей бросит.

Его родственники были категорически против нашего брака. Говорили: «Зачем тебе такая обуза? Молодой еще, своих родишь!» Но он пошел наперекор всем, и теперь, конечно, они нас приняли: любят и ценят.

Я не считаю, что мой случай, когда женщины выходят замуж с двумя и более детьми, единичный или настолько уж редкий. У меня есть подруга, которая вообще развелась с мужем в 40 лет! И осталась одна с двумя сыновьями 13 и 14 лет. А через год вышла замуж за своего одноклассника, и уже несколько лет они живут душа в душу. И дети его уважают, прислушиваются к его мнению.

Женщинам, которые не верят, что нужны кому-то именно из-за того, что уже есть дети, хочу посоветовать в корне поменять свою точку зрения. И не думать, что кому-то просто иногда везет, а им нет. Далеко не все в нашей жизни зависит от везения. Нельзя превращается в клушу, надо следить за собой, всегда хорошо выглядеть. И несмотря ни на что, не показывать окружающим, что у тебя на душе. Всегда улыбаться, быть общительной, не закрываться в своей беде, не лелеять ее, как малыша. Ведь мужчины не смотрят на женщин, у которых потухший взгляд и всегда уныние на лице. Поэтому выше нос, и счастье само вас найдет!"

Оксана Бланк, практикующий психолог «Центра успешных отношений»

«Ситуации, когда женщина остается одна с двумя и даже тремя детьми, к сожалению, сегодня не редкость. При этом считается, что «разведенки с прицепом» никому не нужны, никто никогда не захочет вешать на себя такую обузу и брать такую ответственность, никто никогда не обратит на них внимания и так и придется ей доживать свой век в одиночестве. Оказаться в такой ситуации никому не хочется, этого боятся, и даже в случае, когда ситуация в семье складывается невыносимая, женщины держатся за свой брак, пытаясь спасти давно разрушенные отношения любыми путями и средствами. В этом их всячески поддерживают мамы, бабушки и прочая родня, твердящая: «Ничего страшного, потерпи. У детей должен быть отец!» Таков наш менталитет: даже если все в браке очень сложно и тяжело — подстраивайся, старайся, терпи и делай вид, что тебе все нравится. Ради детей.

Но человеку просто нужно остановиться и задать себе вопрос: насколько в этой ситуации ты находишься в семье, а насколько — в одиночестве? Насколько ты даешь возможность своим детям чувствовать себя счастливыми?

Если женщина все-таки принимает решение о разводе, отказываясь мириться со сложившимся положением, то о ней можно сказать, что она — уверенная и сильная. Она справится со всем, и еще обязательно будет счастлива. Конечно, не с первых дней после развода, ей нужно прожить определенные переживания, связанные с потерей. Но в дальнейшем такие женщины, как правило, стараются настроить себя на то, что все у них будет хорошо. Причем, независимо от того, будет рядом мужчина или не будет. Она рассматривает свою жизнь как нескончаемый поток возможностей, благодаря которым двигаются вперед и развиваются. Верят в то, что свою жизнь можно сделать счастливой, даже в одиночку. И очень часто при таком положительном отношении к себе женщины встречают партнера, который готов быть с ними и принять их детей. Что и подтверждают примеры из статьи.

Если инициатором развода становится мужчина, это, конечно, гораздо более серьезная и глубокая травма для женщины. И здесь очень важно, чтобы в ее окружении была настоящая поддержка. Нужно, чтобы кто-то о ней заботился в этот период, подбадривал, находился рядом, был готов выслушать. В таком случае период восстановления более длительный, но не бесконечный. Вы всегда можете сходить к психологу, восстановить еще каким-то образом свои эмоциональные силы. И помнить о том, что, как только вы возьмете себя в руки, возможность быть в дальнейшем счастливой в браке вполне имеет место быть.

Часто в таких случаях, когда женщина остается одна с детьми, ее бывший муж сводит к минимуму помощь, может подолгу не появляться, не взаимодействовать с детьми. Конечно, это очень сложный период, глубочайшая травма для женщины. Рушится ее мир, падает ее самооценка. Возникает ощущение одиночества, непонятности, кажется, что весь мир живет в какой-то параллельной, счастливой и беззаботной, реальности, а ты живешь совсем в другой… Конечно, тут совет один: не отчаиваться, расширять свои контакты, выходить за рамки семьи, не замыкаться в себе. Потому что это не принесет ничего хорошего ни самой женщине, ни ее детям. Ведь в ситуации развода для них вообще нет положительных последствий. Более того, маленькие дети даже могут взять на себя вину за то, что мама и папа расстались.

В ситуации, когда мама все время грустит, плачет и никуда не ходит, ребенок тоже будет стараться быть все время «в семье», опекать маму. Дети в таких случаях часто теряют свое детство, перестают быть детьми, рано взрослеют и в дальнейшем это тоже накладывает определенный отпечаток на их судьбу. Возникновение настолько прочной диады «мама-ребенок» не поспособствует личной жизни ни самой женщины, ни ее детей.

Так что, погоревать, конечно, нужно какое-то время. Но не более полугода. Если нужно — обратиться за помощью к специалистам. А потом стараться настойчиво «выводить» себя за рамки маршрута «дом-работа». Это может быть спортзал, салон, встречи в кафе с подругами, новое хобби. Старайтесь побольше разговаривать с людьми, не бояться и не стесняться просить о помощи (посидеть с детьми, забрать их из детского сада, приехать и выслушать, если у вас наболело). Точно также можно заниматься саморазвитием: сейчас есть много бесплатных курсов и мероприятий. Если нет близких друзей, заводить новые контакты. Следить за собой и верить в себя!

Стоит отметить, что, как показывает практика, мужчины нередко охотнее берут в жены женщин, уже побывавших в браке, и даже с детьми, чем, например, девушку, которая замужем никогда не была, несмотря на возраст 30−40 лет. В опытной женщине мужчину привлекает то, что она уже знает, что такое семья, как ее строить и каких ошибок следует избегать. Она уже умеет быть терпимой, понимающей, поддерживающей, мудро идет на компромиссы. И эти партнерские навыки иногда действительно оказываются для мужчины в приоритете. Потому что женщине, которая находится длительное время в одиночестве, очень сложно менять свой ритм жизни, подстраиваться под кого-то. И ее собственные интересы для нее зачастую оказываются выше интересов семьи в целом.

Что касается мужчин, которые решаются связать жизнь с женщиной, у которой уже есть дети от первого брака, то они должны четко понимать, что это ситуация непростая. Специфика того, как будут складываться отношения с неродными детьми, во многом зависит и от их возраста. При этом понятно, что найти общий язык с малышами проще, чем с подростками. Но нет ничего невозможного!

Конечно, нужно быть терпимым, добрым, мягким, готовым к настороженности со стороны детей. Не отчаиваться, если ребенок будет стараться всячески провоцировать какие-то конфликты. Помните, что нет необходимости сразу же, с первых шагов, брать на себя роль папы и браться за воспитание. Потому что в этом случае больше шансов, что у вас получится выстроить только лишь конфликтные отношения с детьми. Ваша задача — в первую очередь, постараться стать их другом. Помнить о том, что ребенок есть ребенок. И что конкретно эти дети, переживающие развод родителей, находятся в стрессе. А в таком состоянии бывают и резкие реакции, и неожиданные действия со стороны детей, и своего рода протест. Будьте терпимее, а если ситуация со временем не меняется, — обратиться к специалистам.

Важно также принять для себя как данность, что вы для этих детей никогда не станете папой. Вы для них будете маминым мужем, отчимом, старшим другом. При этом, строя отношения не только с женщиной, но и с ее детьми, не забывайте о том, что нужно учитывать их интересы. Но они не должны выходить на первый план, быть превалирующим фактором. Нельзя давать понять детям, что сначала — они, а потом — все остальное. Иначе начнется шантаж, манипуляции с их стороны, и все это рано или поздно приведет к разрыву.

Подводя итог сказанному, советую всем участникам подобного рода ситуаций никогда не допускать мыслей о том, что завтра будет хуже. Наше завтра зависит от нас самих. И если мы нацелены на то, чтобы оно было хорошим и благоприятным для нас и наших детей, — это в наших силах".