Эксперты по питанию - о самых вредных советах про еду, которые они слышали

В последние годы вокруг слишком много рекомендаций о том, как питаться правильно. Среди них есть как разумные, так и ложные, вводящие в заблуждение. Чему верить? Американский ресурс Greatist расспросил экспертов по здоровому питанию о самых вредных советах про еду, которые они когда-либо слышали. GO.TUT.BY перевел этот материал.

«Съесть полкило мороженого то же самое, что съесть пакет авокадо»



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Сара Белл, сертифицированный коуч по здоровому образу жизни и владелица SCB Health Coaching:

Кардиолог сказал одному из моих клиентов: «Вам нужно похудеть. Мне все равно, что вы едите. Калория — это калория. Вы можете придерживаться хоть диеты „Ben & Jerry’s“ (марка мороженого — Прим. GO.TUT.BY), если вы не выходите за рамки дневной нормы калорий».

Это неправильно — и страшно! Качество еды так же важно, как и количество. Представьте сначала миску сладких хлопьев с двумя тостами из пшеничного белого хлеба с маслом, а потом — два яйца с горошком, капустой кимчи (острая капуста по традиционному корейскому рецепту — Прим. GO.TUT.BY) и миской свежих ягод. Оба завтрака могут иметь одинаковое количество калорий, но с точки зрения пользы они разные.

«Будешь есть после 7 часов вечера — потолстеешь»



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Адина Пирсон, диетолог и консультант по интуитивному питанию:

Метаболические процессы в организме не работают по часам — они происходят непрерывно. Вы не сможете магически потерять вес, просто потому, что не будете есть после определенного времени по вечерам. Слушайте свое тело, относитесь внимательно к сигналам голода и насыщения, и экспериментируйте. Возможно, это значит, что вы пересмотрите свое отношение к поздним трапезам или начнете перекусывать перед сном.

Главное — следите за тем, что вы едите. Люди склонны выбирать менее здоровую еду вечером, особенно если они старались питаться правильно целый день. Также по вечерам люди склонны переедать, потому что пропускали приемы пищи в течение дня.

«Можешь есть все, что хочешь, если занимаешься спортом»



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Эрин Клиффорд, сертифицированный холистический коуч и владелица Erin Clifford Wellness Coaching:

Здоровый образ жизни включает в себя и правильное питание, и регулярные физические нагрузки. Вы не сможете улучшить тренировками то, что ухудшаете вредной едой. Подумайте: если вы сжигаете 400 калорий на велотренажере, но съедаете после этого французский тост с кленовым сиропом, скорее всего, вы потребляете еще больше калорий, чем сожгли.

Чтобы пожинать плоды своих усилий в тренажерном зале, лучше придерживаться сбалансированного рациона. Для тех, кто не может жить без любимых, но не очень полезных блюд, существует правило 80/20. 80% своего рациона составляйте из полезной пищи, а остальные 20% — из вкусной.

«Используй искусственные сахарозаменители вместо сахара»



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Ян Патенауде, диетолог:

Искусственные сахарозаменители (сахарин и аспартам — Прим. GO.TUT.BY) — это диетическая альтернатива сахару. Они могут снизить количество потребляемых калорий, но это не делает их полезными. Исследование 2014 года показало, что искусственные сахарозаменители влияют на кишечную микробиоту и таким образом увеличивают риск ожирения .

Кроме того, для мозга сладкий вкус — это сигнал того, что вы потребляете богатые энергией углеводы. Но искусственные сахарозаменители, в отличие от сахара, не дают калории, то есть, энергию. Организм чувствует, что его обманули, и это может провоцировать вас съесть больше. Вместо искусственных сахарозаменителей лучше использовать небольшое количество натуральных подсластителей. Например, мед.

«Тебе не нужны витамины, если у тебя лишний вес»



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Эрин Палински-Вэйд, диетолог:

Пациентка с лишним весом как-то рассказала мне, что, по словам ее кардиолога, ей не нужно пить витамины, потому что она и так «перекормлена» и не нуждается в дополнительных питательных веществах. Это не только обидно, но и ложно: можно придерживаться высококалорийного рациона, в котором будет очень мало полезных веществ.

Каждому стоит есть достаточно фруктов и овощей, белковой пищи (рыбы, морепродуктов, мяса, птицы), богатых медленными углеводами круп и продуктов, содержащих полезные жиры (красная рыба, авокадо, орехи). Если вам нужно восполнить запасы каких-то полезных веществ, витамины могут помочь — вне зависимости от того, сколько вы весите.

«Если это работает для твоего друга/известного блогера, то сработает и для тебя»



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Джули Аптон, диетолог и соосновательница Appetite for Health:

Люди рекламируют — в интернете и лично — множество «липовых» продуктов и услуг. Это не делает этих людей экспертами, а эти продукты — полезными лично для вас. Кроме того, у всех разная генетика, что может означать, что питаться нам тоже нужно по-разному. Если ваша подруга сидит на « кремлевской диете » или считает калории, это не значит, что вам надо брать с нее пример.

«Соковая диета очищает тело»



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Элиза Саваж, диетолог:

Джусинг, или соковая диета — это новый модный способ быстро похудеть. Я за то, чтобы есть как можно больше фруктов и овощей. Но с соками есть проблема: они содержат больше сахара и меньше пищевых волокон, чем фрукты. На соковой диете вы будете терять вес из-за потери не жира, а мышечной массы и воды. И килограммы вернутся, как только вы вернетесь к своему обычному рациону, потому что организм будет пытаться восполнить запасы, которые вы потеряли за период соковой диеты.

Мнения специалистов по питанию, представленные в материале, являются их личной точкой зрения и не должны быть расценены как медицинские рекомендации.

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