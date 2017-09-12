В самый разгар лета, когда большинство трудящихся заслуженно отдыхали, фестиваль-конкурс «Выбор года» в Беларуси активно готовился к новому сезону. И уже в сентябре компании, товары и услуги, которых претендуют на лидерство, станут участниками масштабного общереспубликанского исследования. О том, чем же важен конкурс участникам и чем полезен простым покупателям, рассказала глава оргкомитета фестиваля-конкурса «Выбор года» в Беларуси Жанна Шуя.



— Еще классик говорил: «Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?» «Выбор года» в Беларуси уже 16 лет зажигает звезды. Их набралось уже не на одно созвездие. Посмотрите сколько на прилавках магазинов товаров, отмеченных медалью «Выбора года»! Ну, а я, как руководитель проекта, вижу одну из своих главных задач, формирование высокого уровня доверия к конкурсу как со стороны компаний-участников, так и со стороны потребителей. Не зря мы так часто и много говорим о нашей методике определения победителей. Ведь, в первую очередь, участники должны получить честную и максимально объективную и всестороннюю оценку. Не было еще такого случая, чтобы какая-то компания была в корне не согласна с результатами. Так как они всегда подтверждаются их собственными исследованиями и, в той или иной степени, коррелируют с продажами.

А что касается потребителей, по нашим данным доверие покупателей к товарам отмеченным медалью «Выбор года» постоянно растет. Почему? А потому что покупатель понимает, что медаль на упаковке говорит о том, что производитель не только соблюл все требования по государственным стандартам качества, а сделал больше, чем от него требовалось, добавил изюминку, вложил душу. Для такого производителя важно, чтобы его труд оценили по заслугам.

— А что представляет собой методика?

— Наша методика опирается на маркетинговые исследования потребительских предпочтений, опрос экспертной группы, которая формируется по каждой товарной категории, оценку качества рекламной активности от ведущих рекламных агентств страны, оценку высокого жюри и оргкомитета. При этом самый высокий вес в общем балле принадлежит оценке потребителей.

— Вносите ли вы какие-то изменения в свою оценку?

— В этом нет необходимости. Методика прошла реальную проверку временем. Вот уже 16 лет она остается неизменной. В правильности подхода и эффективности методики мы еще раз убедились, проведя эксперимент на отдельном проекте «Event-премия». Два года подряд для категории товаров и услуг «Праздники и развлечения» мы проводили интернет-голосование и приняли решение его больше не использовать. Так как сложно получить достоверные результаты без накруток голосов и данный вид опроса не может сравниться с профессиональным маркетинговым исследованием. Наши участники должны получить объективную оценку своих позиций. Сейчас «праздничный блок» оценивается по общей методике, утвержденной во всех странах проведения проекта, event-премия как отдельный проект не существует, а все его клоны к «Выбору года» никакого отношения не имеют.

Здесь еще хочется подчеркнуть, что все 16 лет результаты конкурса проходят серьезную аудиторскую проверку и никогда оргкомитет не шел на то, чтобы от нее отказаться для сокращения расходов в кризисные годы. Потому что, доверие важнее любых денег. Да, «Выбор года» — единственный конкурс, который проводит такой аудит.

— Многие уверены в том, что побеждает тот, кто больше заплатит. Это так?

— Я очень рада тому, что в последнее время вопросов о том, сколько стоит победа в конкурсе, все-таки становится меньше. Участники платят деньги только за маркетинговые исследования и комплекс рекламных услуг. Все победители по всем номинациям, которые участвовали в исследовании получают уведомления о победе. Но если компания не заявляется как участник по тем или иным причинам, то номинация снимается и не объявляется, вторых и третьих мест нет. Победитель только один. То есть купить победу нельзя. Не сейчас и никогда.

— Жанна, а что вы можете сказать о других конкурсах, конкурируете ли вы за участников?

— Я могу сказать, что в Беларуси сложилась очень конструктивная ситуация. Каждый проект занимает свою нишу и работает в ней довольно продуктивно. Все они начинали уже больше 10 лет назад. Например, «Бренд года» как и «Выбор года» уже 16 лет на рынке. При этом они не пересекаются, а взаимодополняют друг друга. «Бренд года» оценивает работу бренд-менеджеров и маркетологов, а «Выбор года» — качество товаров и услуг. Хочу сказать, что и нами и Жанной Гринюк, в своем время было очень много сделано для повышения уровня маркетинговых компетенций белорусских компаний. В начале 2000-х во многих компаниях даже должности маркетолога не было, а если была, то такой человек занимался сбытом. «Выбор года» много лет подряд проводил для своих участников масштабные конференции, спикерами на которых были украинские, российские и другие зарубежные эксперты по маркетингу и брендбилдингу. Теперь уже, слава Богу, никому из участников не надо объяснять, что такое репрезентативная выборка. Маркетинговая составляющая во всех белорусских компаниях довольно сильная, поэтому наши участники очень осознанно принимают решение об участии в том или ином конкурсе. Хотя время от времени на рынок выходят проекты-однодневки, которые пытаются копировать бизнес-модели успешных и авторитетных конкурсов. Но в этом случае я могу только сказать — остерегайтесь подделок! Внимательно анализируйте методику, цели и задачи конкурса, уровень компетенций организаторов. Например, задайте им контрольный вопрос про репрезентативную выборку, знают ли они сами что это такое). Иначе потеряете деньги, время и подвергнете риску репутацию компании.

— Когда будут объявлены победители этого года?

— Уже в декабре мы назовем победителей 2017 года. Надеюсь, что зажгутся новые звезды и старые засияют еще ярче. Следите за новостями и заведите себе привычку покупать лучшее со знаком-медалью «Выбор года».



