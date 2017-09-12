Фитнес-блогер из Украины на год (почти) отказалась от сахара. Что из этого вышло

Фитнес-блогер из Украины Татьяна Фисенко, которая уже 5 лет придерживается здорового образа жизни, написала о том, как на год практически отказалась от сахара, и к чему это привело.



Фото: Unsplash.com

В заголовок я вынесла слово «почти», потому что а) задача обойтись совсем-совсем без сахара не ставилась — я не выступающий спортсмен и не планировала сбрасывать вес (вообще, как вы помните, я не против сахара ); б) сахар содержится в очень многих даже несладких продуктах — он выступает консервантом или оттеняет вкус каких-то блюд/продуктов. А мне не хочется отказываться, например, от вкусной маминой консервации из кабачков или сладкого перца по этой причине.

Зачем я решила провести этот эксперимент: сахар — это лишние калории из быстрых углеводов, а магазинные сладости обычно содержат как непомерное его количество, так и еще кучу неполезных ингредиентов. Почему бы просто не перестать покупать вот это все? Я не верю во всяческие чудо-марафоны типа «сколькототамдней без сахара» и жесткие ограничения. Привычка не успевает сформироваться, потому «откат» почти гарантирован, стоит только снова купить что-то запретное (а соблазн-то есть, чем больше ограничений — тем морально тяжелее). Постепенная минимизация каких-то продуктов в рационе в этом плане гораздо эффективнее — понемногу меняется само восприятие каких-то вкусов, и то что раньше казалось вкусняшкой, со временем перестанет нравиться.



Фото: Unsplash.com

От чего я решила отказаться в первую очередь: сахар в чае и кофе; магазинная выпечка и сладости с сахаром (бывают исключения, но очень редко). Сладости я оставила только без сахара и органический шоколад в очень умеренных дозах (чтоб не так хотелось убивать людей))) Как оказалось, при желании можно найти массу сладостей либо вообще без добавления подсластителей, либо с качественными сахзамами.



​Фото: Unsplash.com

Десерты и выпечку стараюсь есть только самодельные, куда добавляю сахарозаменитель на натуральной основе или фрукты/сухофрукты для сладости. В выпечке обычную муку заменяю на цельнозерновую, овсяную, льняную.

На фрукты и ягоды я никаких ограничений не ставила — зачем? По сравнению с обычными сладостями и выпечкой они весьма низкокалорийны, а съесть больше 200−300 граммов каких-нибудь ягод у меня все равно не получается. Единственные исключения — бананы и виноград. Но первые мне успевают надоесть за зиму, и много их не съешь, а виноград я просто не очень люблю. Зато с фруктами и ягодами вы получаете много витаминов и клетчатки. Для сравнения — по калорийности 300 граммов ягод (считаем что-то покалорийнее типа малины или голубики) равны примерно 25 граммам шоколада — около 150 ккал.



Фото: Unsplash.com

Что касается сахарозаменителей. После нескольких лет проб, ошибок и выброшенных/раздаренных упаковок сахзама я нашла приемлемый для себя вариант из смеси эритритола, стевии, сукралозы и топинамбура. Его можно использовать даже в выпечке (кто не в курсе — не все сахзамы годятся для этого), при этом вкус блюда не страдает. После него не остается мерзкого привкуса, что немаловажно. Из-за этого я забраковала множество сахзамов — они либо портили вкус блюд, либо оставляли привкус, от которого невозможно избавиться. Насчет сахарозаменителей есть тоже множество баталий, но все исследования, которые проводились, демонстрируют, что умеренное и дозированное потребление даже неоднозначных химических сахарозаменителей не приносят вреда здоровью. У меня же за год ушло где-то 250 граммов сахарозаменителя. То есть потребление ультраумеренное. Но и в напитки я его не кладу. Для кого вопрос напитков актуален — рекомендую сироп агавы.



Фото: Unsplash.com

Результаты. Никакого прозрения, появления третьего глаза и прочих чудес я не ждала. Но их и не случилось))) Не зря я верю только в силу маркетинга и его способность разводить шумиху вокруг каких-то продуктов. Из разряда анекдота на тему «100% людей, которые пили воду, умерли».

Стало ли меньше, пардон за интимные подробности, прыщиков? Немного. Но у меня сухая кожа, не склонная к комедогенности. Пропали ли морщины? Ахаха, прекратите (с))))) Изменилось ли глобально самочувствие? Тоже нет. Изменился ли вес? Аналогично. В фигуре вообще никаких изменений. Что лишний раз доказывает, что в общем-то роль играет только поступление и расход калорий вкупе с физактивностями.

Что изменилось — восприятие сладкого вкуса. Если мне вдруг захотелось купить сладость в магазине, я это делаю, но обнаруживаю, что ем ее вообще без удовольствия. Что надолго отбивает желание даже смотреть в их сторону. Например, за этот год я съела где-то 4 порции магазинного мороженного (причем все — сорбеты). А вот самодельного домашнего чуть больше, но оно было без сахара. Огромным лакомством мне теперь кажутся протеиновые батончики (хотя некоторые европейские тоже оказались непомерно сладкими), батончики на основе орехов и сухофруктов (хороший вариант для туристов, кстати).



Фото: Pixabay.com

Вывод — все тот же, проверенный годами правильного питания. Формирование пищевых привычек и предпочтений требует времени, но оно того стоит. Довольно быстро вы перестаете думать в ключе «обоже какие это страдания — жить без тортиков». Потому что перестаете смотреть в их сторону. Когда ходишь по супермаркету, это чудесно оптимизирует логистику передвижения и покупок — хороший такой кусок полок в уме просто «вычеркнут», потому я иду только в те отделы, где лежат нужные продукты, и не трачу время на рассматривание других. Золотое правило — не купил — не сожрал (с)))) по-прежнему остается самым действенным.

Еще один результат — вместо сладостей организм срочно начал требовать сезонных овощей, фруктов, ягод. За это лето я съела наверное несколько ящиков ягод))) Никогда раньше столько их не ела. Но думаю, пользы от этого явно намного больше, чем от сладостей — именно сезонные овощи/фрукты являются самыми насыщенными витаминами и микроэлементами. Потому так же считаю это последствие позитивным.



​Фото: Unsplash.com

В общем, мой опыт не насыщен чудесами. Не могу призывать всех его повторять, но для меня он как обычно интересен — люблю всяческие полезные эксперименты с питанием, когда неожиданно обнаруживается, что пищевые привычки меняются, трансформируются, и организм на них довольно позитивно реагирует.

ОПРОС GO.TUT.BY хочет поближе познакомиться со своими читателями. Можно личный вопрос? В какой сфере вы работаете? Автомобильный бизнес

Банки, инвестиции, лизинг

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

Государственная служба

Некоммерческие организации

Информационные технологии, интернет, телеком

Искусство, развлечения, масс-медиа

Маркетинг, реклама, PR

Медицина

Наука, образование

Продажи

Производство

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

Строительство, недвижимость

Транспорт, логистика

Туризм, гостиницы, рестораны

Юриспруденция

Другое 1330 голосов Результаты