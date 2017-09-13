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Ставка рефинансирования в Беларуси снизилась седьмой раз за год
13.09.2017 09:05 — Разное | Ежедневник
фото: Era.by
С 13 февраля Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 11,5 процентов годовых.
Это уже седьмое снижение ставки за нынешний год: на начало 2017 года она составляла 18% годовых., пишет
Последнее снижение ставки рефинансирования произошло в июле – с 13 % до 12% годовых.
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С 13 февраля Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 11,5 процентов годовых.
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