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Ставка рефинансирования в Беларуси снизилась седьмой раз за год

13.09.2017 09:05 — Разное | Ежедневник  
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Ставка рефинансирования в Беларуси снизилась седьмой раз за год

фото: Era.by

С 13 февраля Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 11,5 процентов годовых.

Это уже седьмое снижение ставки за нынешний год: на начало 2017 года она составляла 18% годовых., пишет БЕЛТА.

Последнее снижение ставки рефинансирования произошло в июле – с 13 % до 12% годовых. 

 
 
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С 13 февраля Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 11,5 процентов годовых.

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