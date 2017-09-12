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Оказывается, актер, который сыграл клоуна в "Оно", без макияжа улыбается так же жутко

13.09.2017 11:27 — Разное | Tut.by  
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Роль клоуна Пеннивайза в нашумевшем фильме ужасов «Оно» сыграл шведский актер Билл Скарсгард. Журналисты BuzzFeed заметили, что в жизни без макияжа актер улыбается не менее жутко, чем в гримме.

Теперь сравните еще раз:


Напомним, что пока среди хорроров «Оно» установило абсолютный рекорд по сборам. И не один: картина показала лучший старт сентября, более чем в два раза опередив предыдущий результат (мультфильм «Монстры на каникулах 2»), лучший старт по выручке среди хорроров (победив «Паранормальное явление 3»). Кроме того, «Оно» стало третьим фильмом по сборам первого уикенда 2017 года — сразу вслед за «Красавицей и чудовищем» и «Стражами галактики 2», опередив кинокомикс «Человек-паук: Возвращение домой» (у супергероя было 117 миллионов). Общие сборы 35-миллионного фильма во всем мире сейчас составляют 179,1 миллиона долларов.

В Минске «Оно» стартует со сборами в 127 тыс. рублей за первый уикенд и получает первое место, кстати, обогнав второе на 100 тысяч.

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Теги: Минск
 
 
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Шведский актер Билл Скарсгард в жизни улыбается так же как и в фильме

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