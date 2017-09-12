|
Оказывается, актер, который сыграл клоуна в "Оно", без макияжа улыбается так же жутко
Роль клоуна Пеннивайза в нашумевшем
Теперь сравните еще раз:
Напомним, что пока среди хорроров «Оно»
В Минске «Оно» стартует со сборами в 127 тыс. рублей за первый уикенд и получает первое место, кстати, обогнав второе на 100 тысяч.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шведский актер Билл Скарсгард в жизни улыбается так же как и в фильме
|
Архив (Разное)
Комментарии