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"Кипелов" представит в Минске новый альбом: первые билеты на любые места по 60 рублей

13.09.2017 11:23 — Разное | Tut.by  
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31 марта в рамках большого сольного концерта в минском Дворце спорта группа «Кипелов» представит третий студийный альбом «Звезды и кресты» и лучшие песни. Первые 200 билетов по 60 рублей на любое место.


Новый диск «Кипелова» поклонники ждали целых шесть лет. Музыканты работали над ним долго и тщательно. Саундпродюсером нового альбома стал известный американский звукорежиссер Майк Плотникофф (In Flames, Apocalyptica). Все тексты по традиции написала Маргарита Пушкина, а название новой работе дала одноименная песня.
Валерий Кипелов: «Сейчас много дебатов в отношении нашего прошлого, и кто-то принимает его, а кто-то нет. В этой песне мы выражаем свою позицию относительного этого вопроса. Мы говорим, что принимаем Россию и со звездами и с крестами, она любая нам дорога»


Новый альбом «Звезды и кресты» выйдет 29 сентября. Сейчас музыканты репетируют новую концертную программу для большого тура по России и ближнему зарубежью, который стартует в октябре. В Минск группа привезет также собственное сценическое шоу.
Группа «Кипелов» с программой «Звезды и кресты»

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Первые 200 билетов по цене 60 рублей на любые места. В следующей партии билетов танцпол будет стоить 70 рублей.

Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 3 абонемента на любые 3 концерта XII Международного фестиваля Юрия Башмета в Минске.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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31 марта в рамках большого сольного концерта в минском Дворце спорта группа "Кипелов" представит третий студийный альбом "Звезды и кресты" и лучшие песни.

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