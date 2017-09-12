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"Кипелов" представит в Минске новый альбом: первые билеты на любые места по 60 рублей
31 марта в рамках большого сольного концерта в минском Дворце спорта
Новый диск «Кипелова» поклонники ждали целых шесть лет. Музыканты работали над ним долго и тщательно. Саундпродюсером нового альбома стал известный американский звукорежиссер Майк Плотникофф (In Flames, Apocalyptica). Все тексты по традиции написала Маргарита Пушкина, а название новой работе дала одноименная песня.
Новый альбом «Звезды и кресты» выйдет 29 сентября. Сейчас музыканты репетируют новую концертную программу для большого тура по России и ближнему зарубежью, который стартует в октябре. В Минск группа привезет также собственное сценическое шоу.
Группа «Кипелов» с программой «Звезды и кресты»
Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 3 абонемента на любые 3 концерта
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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31 марта в рамках большого сольного концерта в минском Дворце спорта группа "Кипелов" представит третий студийный альбом "Звезды и кресты" и лучшие песни.
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