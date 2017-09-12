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Фанат "Селтика" выбежал на поле, чтобы напасть на звездного форварда ПСЖ
Фанат «Селтика» в первом тайме матча с ПСЖ (0:5) в групповом этапе Лиги чемпионов попытался напасть на форварда парижан Килиана Мбаппе.
Болельщик почти добежал до 18-летнего футболиста, однако его успели схватить стюарды.
Как сообщает BBC Sport, эпизод произошел вскоре после третьего гола в ворота «Селтика», который был забит нападающим Эдинсоном Кавани на 40-й минуте.
УЕФА займется расследованием случившегося и оштрафует шотландскую команду.
Видео:
Отметим, что перебравшийся на правах аренды из «Монако» новобранец «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, за которого боролся также мадридский «Реал», 31 августа помог сборной
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Болельщик почти добежал до 18-летнего футболиста, однако его успели схватить стюарды.
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