Фанат «Селтика» в первом тайме матча с ПСЖ (0:5) в групповом этапе Лиги чемпионов попытался напасть на форварда парижан Килиана Мбаппе.

Болельщик почти добежал до 18-летнего футболиста, однако его успели схватить стюарды.