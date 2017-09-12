Фанат «Селтика» в первом тайме матча с ПСЖ (0:5) в групповом этапе Лиги чемпионов попытался напасть на форварда парижан Килиана Мбаппе.

Болельщик почти добежал до 18-летнего футболиста, однако его успели схватить стюарды.

Celtic fan invades pitch and aims kick at Kylian Mbappe during Champions League clash with PSG… but misses https://t.co/LLHJQUfBcr pic.twitter.com/hAyIXkIbcT — MailOnline Sport (@MailSport) 12 сентября 2017 г.

Как сообщает BBC Sport, эпизод произошел вскоре после третьего гола в ворота «Селтика», который был забит нападающим Эдинсоном Кавани на 40-й минуте.

УЕФА займется расследованием случившегося и оштрафует шотландскую команду.

Видео: Sport 24/7

Отметим, что перебравшийся на правах аренды из «Монако» новобранец «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, за которого боролся также мадридский «Реал», 31 августа помог сборной Франции разгромить Голландию в квалификации ЧМ-2018 и стал самым молодым автором гола французской сборной с 1963 года. Он отличился в возрасте 18 лет и 8 месяцев. 11 ноября 1963 года Жорж Лех отличился за «трехцветных», когда ему было 18 лет и 5 месяцев.