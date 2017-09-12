Volkswagen инвестирует в разработку электрокаров 20 миллиардов евро

К 2030 году концерн Volkswagen инвестирует 20 млрд евро в разработку машин с электрическими и гибридными силовыми установками. Об этом сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя.





К 2025 году среди всех подконтрольных «Фольксвагену» брендов будет насчитываться до 80 новых электрифицированных моделей — на 50 больше, чем предполагалось ранее. В 2030 году количество электрокаров, разработанных в рамках концерна, достигнет 300 наименований. Первым электрокаром Volkswagen нового поколения из линейки I.D. станет «зеленый» кроссовер, прототип которого был представлен во вторник, 12 сентября, на Франкфуртском автосалоне.





Volkswagen I.D. Crozz, построенный на модульной платформе MEB, укомплектован двумя электрическими агрегатами. Первый, расположившийся на передней оси, развивает 102 лошадиные силы. Второй, приводящий в движение задние колеса, выдает 203 силы. Таким образом, суммарная отдача агрегатов составила 305 лошадиных сил. Кроссовер способен ускоряться с места до 100 км/ч за шесть секунд, а его максимальная скорость составила 180 км в час.

Двигатели питаются от блока литий-ионных батарей в днище автомобиля емкостью 83 кВт·ч, которые обеспечивают максимальный пробег в 500 километров. Для пополнения запаса аккумуляторов до 80-процентного уровня потребуется около получаса.

Линейка электрокаров I.D. также включит хэтчбек, минивэн и, вероятно, спортивное купе, для которого возродят название Scirocco.