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Volkswagen инвестирует в разработку электрокаров 20 миллиардов евро
К 2030 году концерн Volkswagen инвестирует 20 млрд евро в разработку машин с электрическими и гибридными силовыми установками. Об этом
К 2025 году среди всех подконтрольных «Фольксвагену» брендов будет насчитываться до 80 новых электрифицированных моделей — на 50 больше, чем предполагалось ранее. В 2030 году количество электрокаров, разработанных в рамках концерна, достигнет 300 наименований. Первым
Volkswagen I.D. Crozz, построенный на модульной платформе MEB, укомплектован двумя электрическими агрегатами. Первый, расположившийся на передней оси, развивает 102 лошадиные силы. Второй, приводящий в движение задние колеса, выдает 203 силы. Таким образом, суммарная отдача агрегатов составила 305 лошадиных сил. Кроссовер способен ускоряться с места до 100 км/ч за шесть секунд, а его максимальная скорость составила 180 км в час.
Двигатели питаются от блока литий-ионных батарей в днище автомобиля емкостью 83 кВт·ч, которые обеспечивают максимальный пробег в 500 километров. Для пополнения запаса аккумуляторов до 80-процентного уровня потребуется около получаса.
Линейка электрокаров I.D. также включит хэтчбек, минивэн и, вероятно, спортивное купе, для которого возродят название Scirocco.
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К 2030 году в рамках немецкого концерна будет разработано 300 новых моделей с электрифицированными силовыми установками.
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